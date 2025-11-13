A murit actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic din București

1 minut de citit Publicat la 09:42 13 Noi 2025 Modificat la 09:42 13 Noi 2025

Actorul Mihai Dinvale, pe vremea când era director la Teatru Mic din București. Sursa foto: Agerpres Foto

Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a încetat din viață, a anunţat actriţa Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.

„Final de spectacol 'Stela' la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit şi jucat acest spectacol şi care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulţumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacţionat la repetiţii, pentru aerul aristocratic pe care îl degajaţi prin fiecare por. Vă fie somnul lin... Condoleanţe familiei!”, a transmis, miercuri seara, Daniela Minoiu.

Un mesaj de condoleanţe a transmis şi actriţa Ilinca Manolache.

„Drum bun, Mişu Dinvale şi mulţumesc pentru tot. Regret că nu ţi-am spus-o mai des. Condoleanţe familiei”, a scris actriţa, pe Facebook.

Şi regizorul Radu Iacoban a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare: „Cât de rău îmi pare ca n-am mai apucat să ne revedem. Îţi mulţumesc pentru tot, Mişu Dinvale!”.

Cine a fost Mihai Dinvale

Mihai Dinvale a fost un actor român cu o carieră lungă, apreciat în teatru, film şi televiziune. Acesta s-a născut la 26 decembrie 1950, în Târgu Mureș, într-o familie pe care o descria drept „excepțională”.

A urmat Liceul de Muzică din Timișoara, iar mai apoi s-a îndreptat către actorie, urmând cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Talentul său a fost remarcat încă din anii studenției, debutând în anul 1972 în piesa Balul absolvenților, unde a interpretat rolul lui Timofte. De atunci, cariera sa a cunoscut o evoluție constantă.

De-a lungul timpului, Mihai Dinvale a jucat pe scene importante din țară, în special la Teatrul Mic din București, unde a colaborat cu regizori de prestigiu, precum Silviu Purcărete. Printre piesele în care s-a remarcat se numără Nebuna din Chaillot, Diavolul și bunul Dumnezeu și Richard III, interpretări care i-au consolidat reputația de actor profund și versatil.

În 2014, Mihai Dinvale a fost numit director al Teatrului Mic, funcție pe care a deținut-o timp de un an. În această perioadă, s-a remarcat prin implicarea sa în promovarea teatrului românesc și susținerea tinerilor actori.

Pe lângă cariera sa teatrală, actorul a avut numeroase apariții în film și televiziune, fiind prezent în producții precum Legături bolnăvicioase (2006), Iubire ca în filme (2006) sau Sunt o babă comunistă (2013). De asemenea, publicul larg l-a redescoperit în serialul de succes Lasă-mă, îmi place! Camera 609, difuzat de Antena 1, unde a interpretat rolul Profesorului Dr. Eduard Trandafir.