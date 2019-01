ARTmania festival 2019. Dream Theater vine la Sibiu în vară

ARTmania festival 2019 Şapte trupe rock au confirmat până acum că vor concerta în 26-27 iulie pe scena din Piaţa Mare din centrul Sibiului, printre ele numărându-se şi Dream Theater, care va veni cu noul album "Distance over Time", potrivit organizatorilor festivalului ARTmania.



Pe scena ARTmania vor urca Architects (UK), Dream Theater (SUA), Opeth (Suedia), Alcest (Franţa), Madrugada (Norvegia), Wardruna (Norvegia) şi Myrkur (Danemarca).



Abonamentele pentru ediţia 2019 a Festivalului ARTmania s-au pus in vânzare pe website-ul oficial, www.artmaniafestival.ro. Acest festival este unicul care are loc în Piaţa Mare din Sibiu şi la care publicul este nevoit să plătească ca să se bucure de concerte. Un abonament pentru două zile la ARTmania costă 290 de lei, preţ valabil până la epuizarea unui stoc de 2.000 de abonamente, până în 1 martie.



Organizatorii recomandă ARTmania drept "cel mai longeviv festival rock din România".