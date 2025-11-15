La Blouse Roumaine de Matisse vine la Bucureşti. Când puteţi vedea cel mai scump tablou care a ajuns vreodată în România

Credit foto: Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn

Managerul interimar al Muzeului Naţional de Artă al României, criticul Erwin Kessler, afirmă că faimoasa lucrare "La Blouse Roumaine" de Henri Matisse, care va fi expusă începând din 21 noiembrie la MNAR, "iconică pentru modernitate", este cea mai scumpă lucrare care a fost vreodată expusă în România.



"'La Blouse Roumaine' a lui Matisse este o lucrare crucială, iconică pentru modernitate. Este, în acest moment, când o vom expune noi, cea mai scumpă lucrare care a fost vreodată expusă în România. Este lucrarea care, în raport cu expoziţia pe care am conceput-o, este un contrapunct. Întreaga expoziţie se centrează pe funcţionarea ideologică, ca legitimare etnică a identităţii româneşti, prin reprezentarea personajelor îmbrăcate în ie şi costum popular românesc", a declarat, vineri, pentru Agerpres, Erwin Kessler.



El a adăugat că, "spre deosebire de acestea, care, din secolul al XIX-lea până la ora actuală, constituie una dintre cele mai importante teme ale întregii arte româneşti, Matisse, în seria lui de cam 25 de lucrări legate de 'La Blouse Roumaine', de ie, are, de fiecare dată, un model care nu este româncă".



"Matisse a reprezentat 'La Blouse Roumaine' îmbrăcată pe modelele sale, iar vestita 'La Blouse Roumaine' de la Pompidou, pe care o vom expune noi, cel mai probabil era purtată, atunci când i s-a pozat, de către Lydia Delectorskaya, modelul său, care era rusoaică. Asta este foarte important, pentru că el a desprins în felul acesta ia românească de ideologia românească. Şi aşa a propulsat-o în universal. Matisse a reuşit ceea ce sute de ani de demers ideologic românesc nu a reuşit: să universalizeze, pe baze decorative, să zicem chiar şi comerciale, acest drapel, practic, drapel al ideologii româneşti", a mai spus criticul.



Muzeul Naţional de Artă al României va prezenta, în perioada 21 noiembrie 2025 - 8 februarie 2026, expoziţia-eveniment: "RomânIA - reprezentarea identitară a portului popular în artă", eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, avându-l drept curator pe managerul interimar al instituţiei muzeale, Erwin Kessler.



Expoziţia reprezintă o frescă vie a aventurilor artistice ale iei, în diverse tehnici, de la pictură şi sculptură la grafică, fotografie, obiect, instalaţie, film, muzică, afişe, modă, timbre, cărţi de joc, vaze, bancnote, cărţi, albume, desene animate şi manuale şcolare, selecţia evidenţiind, potrivit MNAR, felul în care s-a articulat de-a lungul secolelor un limbaj formal, simbolic, decorativ şi totodată ideologic în care ia şi costumul folcloric au jucat rolul pivotal de agregare, de promovare politică şi uneori de impunere vizuală a românităţii.



Peste 320 de piese, provenind din patrimoniul MNAR şi din diverse muzee naţionale şi internaţionale, din colecţii private şi de la artişti contemporani, oferă publicului cel mai bogat material de reflecţie şi bucurie vizuală pe acest subiect prezentat vreodată într-un muzeu.



Acestor creaţii li se vor adăuga lucrări de Henri Matisse, inclusiv celebra pictură 'La Blouse Roumaine', capodoperă iconică a modernităţii universale, parte a colecţiei permanente a Centre Pompidou din Paris - lucrare care părăseşte Franţa pentru prima oară şi care este împrumutată în mod excepţional pentru expoziţia 'RomânIA - reprezentarea identitară a portului popular în artă' de la MNAR.



Faimoasa lucrare "La Blouse Roumaine", de Henri Matisse, va fi în expoziţie oglinda răsturnată care reflectă efortul consecvent de promovare şi propagandă naţională românească prin ie, mutat de Matisse într-un plan pur estetic, cu un impact major asupra dezvoltării artei postbelice, contribuind decisiv la apariţia strategiilor artistice Pop Art.



Piesele selectate provin din patrimoniul MNAR, de la artişti şi colecţionari români şi de la 30 de muzee şi instituţii partenere.



