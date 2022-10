Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii, la Târgul Internaţional de Carte de la Belgrad: "Standul României este excepţional"

Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii, a fost prezent la Târgul Internaţional de Carte de la Belgrad, ocazie cu care a avut o serie de întâlniri importante, inclusiv cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Serbia.

Sursa foto: Facebook | Lucian N. Romascanu

"La începutul săptămânii am mers pentru o zi și jumătate la Belgrad unde România este țara invitată de onoare la Târgul Internațional de Carte.

A fost un prilej de întâlniri importante, frumoase, utile care deschid perspective pentru colaborarea culturală istorică dintre România și Serbia.

Am participat, alături de ministrul sârb al culturii, Maja Gojković, la deschiderea oficială a Târgului. Din partea României a avut un discurs, in nota proprie, Mircea Dinescu, un vechi prieten al literaturii sârbe.

Standul României, excepțional, a găzduit o mică festivitate de deschidere, cu cuvinte alese dar și cu bucate alese oferite de același Mircea Dinescu.

Prezența României la aceasta manifestare a cărții va fi marcată prin 30 de evenimente și de prezența a 30 de scriitori din România.

Am avut, la Ambasada României, o întâlnire extrem de importantă cu reprezentanții comunității românești din Serbia. Am aflat de la sursă care sunt realitățile de acolo, am înțeles ce putem face și vom face. Vom ajuta la realizarea de tipărituri, vom finanța in continuare activitățile culturale, vom dona sute de exemplare din fiecare ediție a revistelor culturale editate în Romania, vom încerca să donăm doua case tradiționale pentru muzeul din Voivodina, vom încerca să mediem cu guvernul sârb pentru retransmisia de canale românești în Timoc și multe altele.

Am participat la o întâlnire bilaterală cu Dna Maja Gojković, ministrul sârb al culturii. Am discutat despre un calendar comun de activități culturale și i-am lansat invitația de a vizita cât de curând România. De asemenea, am insistat pentru facilitarea transmisiei de canale românești, radio și TV, în Valea Timocului.

La Academia Sârbă de Științe și Arte am participat la un frumos eveniment dedicat memoriei lui Nichita Stănescu. A fost o mare emoție să intru în intimitatea poeților, să-i aud recitând, să ascult amintiri prețioase. Am fost extrem de onorat să-l cunosc pe marele prieten al lui Nichita, pe poetul Adam Puslojić / Адам Пуслојић, care, la 79 de ani, a ieșit din spital special pentru acest omagiu.

Sincere mulțumiri ES Dnei Silvia Davidoiu, ambasadoarea noastră la Belgrad, pentru ospitalitatea excepțională și pentru implicarea totală în succesul prezenței României la Târgul Internațional de Carte de la Belgrad", a scris ministrul Culturii în postarea de pe Facebook.