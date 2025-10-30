Mihai Măniuţiu a lansat cartea „Safari”, un nou roman despre România actuală

Mihai Măniuţiu, regizor de teatru și scriitor. Foto: Captură video

Regizorul de teatru și scriitor, Mihai Măniuţiu, şi-a lansat la editura Humanitas, cea mai noua carte, Safari. Ultima dintr-o trilogie care portretizează România de azi. Un roman inspirat din realitatea socială şi politică într-o societate tot mai fracturată și îndreptată spre dialog.

„Este vorba despre o tentativă de asasinat politic. De când ne sculăm și până ne culcăm suntem, că vrem, că nu vrem, hrăniți cu lingura mare cu politica și asta ne influențează decisiv viețile”, spune scriitorul Mihai Măniuţiu.

Între oniric și real, povestea din „Safari” se desfășoară ca o coborâre în adâncul unei umanități pierdute. În prăbușirea ei, sub privirea lucidă a unui autor care orches­trează totul cu o remarcabilă finețe vizuală, se întrezărește un spațiu al întrebărilor.

„Este povestea unui grup de marginali ai societății, fiecare cu ciudățeniile, proprietățile și problemele lui, care trăiesc în același spațiu și au de gând să întreprindă o acțiune corectoare pentru societatea în care trăiesc”, spune criticul literal Tania Radu.

Într-o casă în ruină s-a adunat un grup de marginali, cu o misiune. Un spațiu închis, unde loialitatea se ames­tecă cu ura și frustrarea. Cineva trebuie să primească o lecție. Sub influența dominatoare a liderului, grupul pornește la vânătoare – un safari în care lucrurile scapă de sub control. Pentru cel care ne poartă prin această lume crepusculară, aventura devine o expediție interi­oară, o confruntare cu propriile spaime și limite. În atmosfera apăsătoare, cu accente de film noir, o apariție aduce o lumină neașteptată, o urmă de speranță într-o lume care se destramă.

Mihai Măniuţiu, regizor de teatru și scriitor, a montat în teatre importante din România și străinătate, creațiile sale primind numeroase premii pentru cea mai bună regie, originalitate și cel mai bun spectacol al anului. Ca scriitor, a publicat mai multe volume de poeme, precum și volume de povestiri cu tentă onirică și fantastică: Un zeu aproape muritor (1982), Istorii pe care n-am să le scriu (1998), Opiniile unui călător nedemn de încredere (2011), Filip și întunericul (2019), nominalizat în 2020 pentru premiul Cartea de literatură pentru copii și tineret a Uniunii Scriitorilor din România, Jucându-l pe Mefisto (2021) – distins cu Premiul Cartea Anului pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, 2022 (Premiul Liviu Rebreanu). La Editura Humanitas, Mihai Măniuțiu a publicat eseul Despre iluzie și mască (2007), romanul Aventurile hingherului în Balkanya (2015), culegerea de proze Fuga cu Henri (2017) și romanul A șaptea viață a lui Alexandru Royce (2022) – pentru care a fost nominalizat la Premiul USR (Cartea de proză). În anul 2006, creației sale literare și teatrale i-a fost dedicat volumul Dansând pe ruine de Dan C. Mihăilescu.