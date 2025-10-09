ORDA avertizează Guvernul: fuziunea cu Ministerul Culturii ar fi ilegală și ar bloca sistemul drepturilor de autor din România

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a transmis, printr-un comunicat de presă, că preluarea instituției de către Ministerul Culturii ar reprezenta o modificare ilegală a statutului său de autoritate aflată în subordinea Guvernului și nu poate fi realizată prin ordonanță de urgență.
Potrivit poziției oficiale transmise joi, ORDA susține că urgența adoptării ordonanței este justificată doar în cazul modificării articolelor 145¹ și 146 din Legea 8/1996 cerință formulată de Comisia Europeană printr-un aviz motivat transmis României în iunie 2025, în cauza INFR(2015)/4027. Restul modificărilor propuse, care includ reorganizarea instituției și care nu îndeplinesc criteriul de urgență prevăzut de Constituție.
ORDA avertizează că preluarea instituției de către Ministerul Culturii ar modifica ilegal statutul său de autoritate aflată în subordinea Guvernului și nu poate fi făcută prin ordonanță de urgență
Instituția amintește că a fost înființată prin Legea nr. 8/1996, fiind „autoritatea națională unică de reglementare și supraveghere” în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe. ORDA precizează că nu este o instituție de cultură, conform legislației în vigoare și că Ministerul Culturii are doar un rol de coordonare metodologică, nu de subordonare directă.