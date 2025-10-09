ORDA avertizează Guvernul: fuziunea cu Ministerul Culturii ar fi ilegală și ar bloca sistemul drepturilor de autor din România

ORDA avertizează Guvernul: fuziunea cu Ministerul Culturii ar fi ilegală și ar bloca sistemul drepturilor de autor din România. Foto: site-ul Oficiului Român Pentru Drepturile De Autor.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a transmis, printr-un comunicat de presă, că preluarea instituției de către Ministerul Culturii ar reprezenta o modificare ilegală a statutului său de autoritate aflată în subordinea Guvernului și nu poate fi realizată prin ordonanță de urgență.

Potrivit poziției oficiale transmise joi, ORDA susține că urgența adoptării ordonanței este justificată doar în cazul modificării articolelor 145¹ și 146 din Legea 8/1996 cerință formulată de Comisia Europeană printr-un aviz motivat transmis României în iunie 2025, în cauza INFR(2015)/4027. Restul modificărilor propuse, care includ reorganizarea instituției și care nu îndeplinesc criteriul de urgență prevăzut de Constituție.