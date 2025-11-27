Povești nemuritoare – colecția care unește generațiile prin magie, emoție și tradiție

1 minut de citit Publicat la 10:17 27 Noi 2025 Modificat la 10:17 27 Noi 2025

Editura Cuantic readuce în atenția publicului una dintre cele mai îndrăgite serii pentru copii din literatura română: Povești nemuritoare, o colecție în 12 volume care reunește basme și povești culese sau scrise de cei mai mari autori clasici. Repovestite cu grijă și sensibilitate, aceste texte păstrează farmecul lumii de altădată și răspândesc aceeași bucurie pe care au simțit-o generații întregi de copii.

O colecție pentru întreaga familie

Acest prim volum al seriei – Povești nemuritoare 1 – include 11 povești scrise sau culese de autori precum Ion Creangă, Mihai Eminescu, Barbu Șt. Delavrancea, Petre Ispirescu, Nicolae Filimon, I.C. Fundescu și Alexandru Odobescu.

Selecția reunește personaje legendare și situații pline de înțelepciune, într-o lectură potrivită atât pentru copii, cât și pentru părinți și bunici, care pot retrăi alături de cei mici farmecul serilor cu povești spuse la gura sobei.

Seria este o invitație la redescoperirea valorilor esențiale: curajul, prietenia, dreptatea și puterea binelui – teme universale care rămân la fel de actuale astăzi ca în urmă cu zeci sau sute de ani. Limbajul accesibil transformă această colecție într-o experiență de lectură caldă, reconfortantă și plină de imaginație.

Colecția Povești nemuritoare cuprinde 12 volume, iar volumul 1 va fi disponibil începând de miercuri, 26 noiembrie, la toate chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei. Fiecare volum are prețul de 24,90 lei.

Prin această colecție, Editura Cuantic își propune nu doar să conserve moștenirea literară românească, ci să o facă vie și relevantă. Este o lectură ideală pentru serile în familie, pentru bibliotecile școlare sau pentru oricine dorește să aducă în casa sa un strop din frumusețea clasică a literaturii.

Povești nemuritoare este de fapt un pod între generații, un mijloc de a transmite valori și tradiții prin puterea cuvântului. Fiecare volum este o mică incursiune într-o lume în care binele învinge, iar copilăria capătă din nou contur, culoare și emoție.

Redescoperiți magia poveștilor de altădată, începând de miercuri, 26 noiembrie, la chioșcuri și la punctele de difuzare a presei.

Volumul 2 apare miercuri, 10 decembrie.