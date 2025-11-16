Record la licitație: Prețul uriaș al unui tablou de Gustav Klimt, furat de naziști și ajuns în colecția unui miliardar american

Tabloul „Portretul lui Elisabeth Lederer”, semnat de Gustav Klimt va fi vândut la licitație zilele următoare. Foto: Profimedia Images

Un tablou semnat de pictorul austriac Gustav Klimt, furat de naziști și care a fost aproape distrus în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, este pe cale să stabilească un nou record la o licitație organizată săptămâna viitoare de casa Sotheby's . Tabloul, intitulat „Portretul Elisabethei Lederer”, aflat până curând în colecția lui Estee Lauder este așteptat să fie vândut cu peste 150 de milioane de dolari, informează CNN.

Cu doi ani în urmă, ultimul portret semnat de Gustav Klimt - „Doamna cu evantai” - a fost vândut la o valoare record de 108 milioane de dolari, devenind astfel, până în acest moment, cea mai prețioasă operă semnată de artistul austriac.

Acest record e pe cale de a fi doborât de „Portretul Elisabethei Lederer”, un tablou de aproape doi metri înălțime care vine cu o poveste zbuciumată: portretul s-a numărat printre operele de artă furate de naziști și a fost la un pas de a fi distrus complet în timpul războiului.

Timp de decenii, tabloul s-a aflat în colecția privată din casa miliardarului Leonard A. Lauder, moștenitorul imperiului de produse cosmetice Estee Lauder, care a murit în luna iunie a acestui an.

Tabloul a fost realizat de Klimt în 1916, cu doi ani înainte de moartea artistului.

Un alt tablou semnat de Klimt, al mamei Elisabethei Lederer - Serena se află deja la Muzeul de Artă Metropolitană din New York.

Cele două tablouri au făcut inițial parte din colecția privată a familiei de evrei Lederer, colecție confiscată ulterior de naziști.

Aceste tablouri, alături de alte opere semnate de Klimt au fost expuse în 1943 în cadrul unei expoziții la Viena și au fost apoi mutate la castelul Immendorf din Austria. Castelul a fost distrus complet în urma unui incendiu izbucnit la finele războiului. Cele două tablouri din colecția Lederer au putu fi însă salvate.

În 1948, tabloul a fost returnat lui Erich Lederer, fratele Elisabethei (cea portretizată de Klimt) și a rămas în posesia sa până la decesul acestuia.

Ulterior, în 1983, un dealer de artă a procurat acest portret și l-a vândut doi ani mai târziu lui Lauder, un mare fan al operelor lui Klimt.

Pictorul austriac Gustav Klimt este cunoscut în special pentru operele semnate de el în așa-numita „perioadă de aur” a sa, în care a produs două tablouri emblematice ale noului curent artistic Art Nouveau: „Sărutul” și „Portretul lui Adele Bloch-Bauer”.