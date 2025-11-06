Mihaela Nicola a lansat volumul "Din Priviri", o colecție de eseuri despre adevăr și viață

S-a lansat volumul "Din Priviri", o colecție de eseuri despre adevăr și viață

S-a lansat volumul de eseuri şi fotografie "Din Priviri", o colecție inedită de texte și fotografii cu mesaj, sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola. Creaţia literară este construită sub forma unei călătorii personale, printre gânduri, stări, locuri și sentimente.

Volumul de eseuri şi fotografie "Din Priviri", sub semnătura Mihaelei Nicola, îşi propune să arate că există creatori de conţinut care stau în culise şi adună în arhive poveşti şi imagini cu şi pentru suflet. Totul fără a contribui zilnic la dialogul de pe rețelele sociale.



De altfel, pozele incluse în acest volum au fost prezentate inițial în cadrul expoziției personale intitulate: "Fotografii care nu au apărut pe Instagram", vernisată în anul 2021. Iar textele asociate fotografiilor sunt minimaliste și conduc cititorul printre revelații despre teme diverse, precum căsătorie, matematică sau geopoliticǎ.





Mihaela Nicola, profesionist de comunicare, autor: "În realizarea acestui volum am ținut foarte atent cont de tendinţe. E o carte album, adică predomină fotografia, așa cum oamenii au astăzi apetența mai accentuată și apoi textul acolo unde e, e comprimat, e în propoziții, cu puține cuvinte, cu înțelesuri mari. Personajul principal al cărții este pantoful, deși sunt personaje diferite de la fotografie la fotografie, sunt acele accesorii cu care eram eu în momentul în care m-a impresionat un loc sau o stare."



Autoarea este unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai industriei de publicitate din România, iar în acest volum consemnează cu grație și umor locurile comune care ne urmăresc cu fatalitate, dar și trăsăturile care ne fac remarcabili. La evenimentul de lansare i-au fost alături atât prieteni, cât şi specialişti în domeniul literaturii sau modei.



Marius Constantinescu, jurnalist: "E foarte important să avem asemenea cărți, sunt cărți care ne opresc cumva din goana cotidiană și ne invită să facem pauză și să ne uităm în jurul nostru și să ne uităm și înăuntrul nostru."



Ioana Rusu, director de comunicare editură: Este vorba despre o invitație la a ne pune anumite întrebări despre granițe dintre aparență și esență. Ceea ce acest album ni-l propune este o călătorie dincolo de faptul că toate textele care sunt în album au ca fir roșu o călătorie.



Mircea Badea, realizator Antena 3 CNN: "Această carte are o substanță spirituală, pentru că pune accentul pe călătorie, nu pe destinație, nu pe persoane care prestează acea călătorie, ci ca devenire și atunci de asta spun că are o slujbă spirituală. Un lucru în plus pe care aș putea să-l mai spun este mizantropia și fotografiile majoritar nu conțin persoane. O bucurie ca de fiecare dată."



"Din Priviri" este cel de-al cincilea titlu al autoarei Mihaela Nicola. Populare mai sunt volumele de eseistică "Pe tocuri" și "Cu mănuși", precum şi alte serii de articole pe teme de actualitate pentru publicații premium din România.