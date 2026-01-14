„Suntem cu toții oameni. Diferența e prea mare”. Tarifele Muzeului Luvru, mărite cu aproape 50% pentru turiștii non-europeni

4 minute de citit Publicat la 21:55 14 Ian 2026 Modificat la 21:56 14 Ian 2026

Luvru crește prețurile cu 45% pentru vizitatorii din afara UE. Foto: Hepta

Muzeul Luvru din Paris a introdus un nou tarif de intrare de 32 de euro pentru vizitatorii individuali din afara Europei, ceea ce înseamnă o creștere de 45%. Grupurile organizate vor plăti 28 de euro de persoană, cu un plafon de 20 de persoane per vizită, „pentru a menține calitatea experienței”, relatează Euronews.

Franța a introdus astfel o taxă de intrare cu 45% mai mare pentru vizitatorii non-europeni la Luvru, o măsură controversată menită să finanțeze renovarea acestui simbol al Parisului, aflat într-o stare de degradare.

Decizia este una dintre cele mai îndrăznețe din Europa în ceea ce privește așa-numitul „preț diferențiat” în muzee – adică stabilirea unor tarife diferite în funcție de originea vizitatorilor.

O practică des întâlnită în multe țări în curs de dezvoltare, aceasta a fost până acum în mare parte absentă în Europa și a fost criticată ca fiind discriminatorie, întrucât limitează accesul unor vizitatori străini cu venituri reduse la cel mai vizitat muzeu din lume, care găzduiește celebra Mona Lisa.

Muzeul a precizat că majorarea prețului, de la 22 de euro la 32 de euro, face parte dintr-o politică națională de „tarifare diferențiată”, anunțată la începutul anului trecut și aplicată treptat în marile situri culturale, inclusiv la Palatul Versailles, Opera din Paris și Sainte-Chapelle.

Reacții împărțite în rândul turiștilor

Turiștii intervievați au avut reacții diferite.

Kevin Flynn, un australian trecut de 60 de ani, aflat într-o vacanță de o săptămână la Paris alături de soția sa, a declarat că noul tarif de 32 de euro pentru non-europeni este „acceptabil”.

„Este cam același preț ca pentru multe obiective din Italia sau Malta… la acest nivel”, a spus el.

Alții, însă, au considerat măsura „nedreaptă”.

„Suntem cu toții oameni. Diferența este prea mare”, a spus Joohwan Tak, din Coreea de Sud.

„Dacă merg în India, indienii plătesc mai puțin decât străinii – este normal, pentru că au venituri mai mici”, a adăugat Marcia Branco, din Brazilia. „Dar aici suntem la Paris, o țară presupus bogată, și mi se pare nedrept”.

Cine plătește tariful majorat

Măsura se aplică vizitatorilor din majoritatea țărilor din afara Uniunii Europene, inclusiv din Statele Unite, care reprezintă de regulă cea mai mare parte a turiștilor străini ai Luvrului.

Potrivit noii grile de prețuri, vor plăti tariful mai mare vizitatorii care nu sunt cetățeni sau rezidenți ai UE, Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei.

Tariful de 32 de euro se aplică vizitatorilor individuali din afara Europei. Grupurile ghidate vor plăti 28 de euro de persoană, cu un maximum de 20 de persoane per vizită, „pentru a păstra calitatea vizitei”, a transmis muzeul.

Anumite categorii beneficiază în continuare de acces gratuit, în special vizitatorii sub 18 ani.

Ultima majorare de preț a avut loc în ianuarie 2024, când tariful standard a crescut de la 17 la 22 de euro.

Critici din partea sindicatelor

Sindicatul CGT Culture a condamnat politica, susținând că aceasta transformă accesul la cultură într-un „produs comercial” și creează inegalități în accesul la patrimoniul național.

În alte părți ale Europei, prețul standard de intrare la Colosseum, Forumul Roman și Dealul Palatin este de 18 euro, iar un bilet pentru adulți la Acropole costă 30 de euro.

Versailles, Chambord și Opera din Paris urmează exemplul

Și alte obiective culturale de stat din Franța majorează tarifele pentru vizitatorii non-europeni, printre care Palatul Versailles, Château de Chambord din Valea Loarei și Opera Națională din Paris (Palais Garnier).

La Versailles, biletul „Passport” va costa 35 de euro în sezonul de vârf pentru vizitatorii din afara UE, Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei, față de 32 de euro pentru cetățenii sau rezidenții acestor țări.

La Sainte-Chapelle, biletul crește la 22 de euro pentru vizitatorii din afara acestor state, comparativ cu 16 euro pentru cei care provin din ele.

Luvrul a precizat că noul tarif va contribui la finanțarea investițiilor din cadrul proiectului de modernizare „Luvru – Noua Renaștere” și ar putea aduce venituri suplimentare de 15–20 de milioane de euro pe an.

Justificări financiare și tensiuni interne

Guvernul francez a apărat majorările din motive financiare, afirmând că modificarea politicii de tarifare ar putea genera venituri de 20–30 de milioane de euro anual pentru muzeu, care are nevoie de reparații și a fost afectat de un jaf major în luna octombrie a anului trecut.

Muzeele franceze luau deja în calcul majorarea prețurilor pentru vizitatorii non-europeni înainte de furtul bijuteriilor coroanei de la Luvru, evaluate de anchetatori la aproximativ 88 de milioane de euro. Jaful, comis în plină zi și în doar câteva minute, a intensificat dezbaterea privind protecția patrimoniului cultural al Franței.

Sindicatele Luvrului au denunțat politica drept „șocantă din punct de vedere filosofic, social și uman” și au inclus-o printre motivele recentei serii de greve. Ele susțin că vasta colecție a muzeului – de aproximativ 500.000 de opere, multe provenind din Egipt, Orientul Mijlociu sau Africa – are o valoare universală.

Pe lângă opoziția de principiu față de orice tarifare discriminatorie, sindicatele atrag atenția și asupra problemelor practice, întrucât personalul va trebui acum să verifice identitatea vizitatorilor.

Angajații au intrat din nou în grevă luni, în cadrul ultimelor proteste legate de salarii și condiții de muncă, readucând în prim-plan tensiunile interne din cadrul muzeului.

„Franța pe primul loc” sau „excepție culturală”?

Cercetătorul francez Patrick Poncet a comparat decizia Franței cu politica „America First” a președintelui Donald Trump, în cadrul căreia administrația sa a majorat, de la 1 ianuarie, taxa de intrare pentru turiștii străini în parcurile naționale din SUA cu 100 de dolari.

Politica franceză este „simptomatică pentru revenirea, ca și în alte părți ale lumii, a unui naționalism fără frâne”, a scris Poncet luna trecută în cotidianul Le Monde.

Rămâne de văzut dacă această ruptură față de tradiția europeană, într-una dintre cele mai vizitate destinații culturale ale continentului, va determina și alte obiective să adopte măsuri similare.

Reducerile de preț în funcție de vârstă sunt frecvente în Europa: accesul este gratuit pentru minorii sub 18 ani la obiective precum Acropolele din Atena, Muzeul Prado din Madrid sau Colosseumul din Roma, pentru a încuraja vizitele.

Luvrul rămâne gratuit pentru toți minorii, indiferent de țara de origine, și pentru europenii sub 26 de ani.