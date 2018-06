Teatrul Nottara intră în consolidare

La aproape 3 ani de când a fost evacuat din sediul din Bulevardul Magheru, încadrat în clasa I de risc seismic, Teatrul Nottara anuntă că Primăria Municipiului București, prin Consiliul General al Capitalei, a aprobat sumele necesare pentru realizarea proiectelor de consolidare, reabilitare și modernizare ale imobilului în care își desfășoară activitatea de peste jumătate de secol.



Astfel, în ședința din data de 14.06.2018, consilierii generali au aprobat Rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018, care cuprinde și cheltuielile pentru elaborarea următoarelor proiecte:



Proiect de consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Magheru nr. 20;

Proiect consolidare, reabilitare și modernizare a corpului Jules Michelet nr. 2-6.



Fiecare dintre acestea conține etapele: Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții DALI pentru fiecare corp de clădire; Elaborarea Documentației Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construire DTAC pentru corpul Magheru nr. 20 pentru Consolidarea , Renovarea și Modernizarea Zonei Foayerului si a Spațiilor Administrative situate la parter, etaj 1 și 2 precum și pentru corpul Jules Michelet nr .2 – 6 (unde se află cele două scene și cabinele actorilor); Elaborarea proiectului tehnic PT pentru fiecare corp de clădire; Elaborarea proiectului faza DE pentru fiecare corp de clădire.



Efectuarea lucrărilor era imperios necesară, altfel Teatrul Nottara ar fi fost nevoit să își închidă din nou porțile în iunie 2019. Așa s-a întâmplat pe 23 noiembrie 2015, după promulgarea Legii 282/2015, care interzice desfășurarea de activităti ce presupun aglomerari de persoane în sali de spectacol sau de expozitii, care au un grad seismic ridicat. La acea vreme, după mai bine de 65 de ani de activitate în sediul din Bulevardul Magheru, instituția a fost obligată să își înceteze activitatea în cele două săli: Sala George Constantin și Sala Horia Lovinescu.



Vreme de 10 luni, trupa Nottara a continuat să-și onoreze profesia, jucând aproape 100 de spectacole în peste 30 de spații din București (Teatrul Bulandra,Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Țăndărică, Cercul Militar Național, Palatul Cotroceni, Institutul Maghiar Balassi, Grand Cinema & More – Băneasa Shopping City etc.), din țară (Arad, Brașov, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgoviște etc. ) și din străinătate (Cracovia, Paris, Koln, Chișinău, Bruxelles, Vrața, Kisvarda, Budapesta).

Turneele în străinătate au fost organizate, la acea vreme, cu sprijinul ICR. În urma expertizei realizate, clădirea construită în anul 1946, de către inginerul Liviu

Ciulley, pentru copiii săi, a fost reevaluată și încadrată în clasa a II-a de risc seismic, iar Teatrul Nottara s-a întors “acasă”. Însă Raportul de expertiză evidenţiază următoarele: ”Proprietarii imobilului sunt obligaţi să execute măsurile de consolidare din prezenta Expertiză Tehnică în termen de maximum trei ani de la data elaborării acesteia, predată şi înregistrată la Teatrul C.I. Nottara, cu nr. 2004/21.06.2016.”



Prin urmare, fără realizarea lucrărilor de consolidare care se impun, Teatrul Nottara ar fi trebuit să-și suspende din nou activitatea cu publicul în iunie 2019.



”Mai mult decât atât, trebuie evidențiat faptul că, pe lângă lucrările de consolidare, se vor realiza și cele de reabilitare și modernizare ale unui imobil construit acum 72 de ani. În felul acesta, spectatorii vor avea parte de un teatru modern, curat și dotat cu tehnică de scenă de ultimă oră, așa cum trebuie să fie toate instituțiile culturale ale unei capitale europene din secolul al XXI-lea. Vreau să mulțumesc, personal, Doamnei Primar General Gabriela Firea, Primăriei Capitalei și Consiliului General al Municipiului București, tuturor partenerilor media și spectatorilor, care ne-au fost și ne sunt alături! E bine să se știe că, în ceea ce ne privește, am beneficiat

întotdeauna de solidaritate, mărinimie, fidelitate. E bine să se știe că, măcar atunci când este vorba de cultură, sănătate, învățământ, culorile politice și concurența se pot topi, autoritățile și mass-media răspunzând, împreună, cu profesionalism și generozitate, unor nevoi stringente. Teatrul Nottara este își dorește să rămână un simbol al acestui tip de normalitate!” a transmis Directorul Teatrului Nottara, teatrologul Marinela Țepuș