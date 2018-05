Tudor Giurgiu, omagiu pentru Lucian Pintilie

Fondatorul TIFF, regizorul Tudor Giurgiu, îi aduce un omagiu marelui Lucian Pintilie, cel care s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.

"A fost singurul om caruia i-am dat 10 luni din viata neconditionat. Am fost acolo, aproape, in stand-by, zi si noapte. Am invatat de la el aproape tot. Sa ma zbat, sa lupt ca un ciine, sa nu ma dau batut. Am invatat sa imi ascund fragilitatea si nestiinta. Cum sa maschez faptul ca nu am solutii. Sau ca am o zi proasta. Am stat impreuna in abataj, sub pamint, auzind cum se sfarma chestii prin vagauni, filosofind despre inevitabilul posibil sfarsit. L-am vazut jubilind, cu mina pe cronometru, la dubla 17 spunind ca, in fine, totul incepe sa fie bine, actorii jucind toata actiunea in exact acelasi timp precum la dubla 15 sau 16. Am de la el o colectie de vorbe de duh care o sa ma urmareasca toata viata - de la “cind ai de vorbit cu o masa de figuranti, foloseste din cind in cind neologisme!” pina la “Orice încercare de a ușura o situație e un pas spre o catastrofă iminentă”. Citeam impreuna scenariul a „n-a” oara si spunea despre sine ca nimeni nu il intrece la paranteze. Era mindru si viclean. Necrutator cu prostii, adorabil la barfa. Cind vorbea acasa cu doamna Clody, dictatorul de pe platou se transforma intr-un june prim care are grija de un glob de cristal. Vorbeam aseara cu Mihai Chirilov ca, probabil, la TIFF nu vom face nicio proiectie-omagiu. I-ar fi displacut profund. Vom bea o votca impreuna si ne vom imagina ca e si el acolo. Sau ca e prea tirziu", a scris Tudor Giurgiu.