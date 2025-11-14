Un caiet rar cu 39 de schițe ale lui Constantin Brâncuși a fost descoperit în Olanda. Inscripția de pe copertă i-a uimit pe experți

1 minut de citit Publicat la 16:46 14 Noi 2025 Modificat la 16:46 14 Noi 2025

Caietele de schițe ale lui Constantin Brâncuși sunt rare. FOTO: Hepta

Un caiet rar, cu 39 de schițe atribuite de experți marelui sculptor Constantin Brâncuși a fost descoperit în Olanda, într-o colecție de artă privată. Caietul conține și nouă semnături și cinci notițe ale sculptorului.

Experții susțin că este vorba despre “o colecție de o valoare documentară semnificativă pentru istoria artei moderne”, potrivit unui comunicat de presă al Autorității Franceze pentru Antichități (AFD), citat de Le Figaro.

Inscripția de pe coperta caietului i-a impresionat pe experții în istoria artei. Ea indică adresa studioului lui Brâncuși: „54 rue du Montparnasse în Paris”. Cele aproape patruzeci de schițe văzute în interiorul paginilor par a fi „studii pregătitoare și explorări formale”, precursoare ale lucrărilor “Nou-născutul”, “Muza adormită” și “Sărutul”, toate create la Paris între 1904 și 1957, anul morții sale.

Caietele de schițe ale lui Constantin Brâncuși sunt rare. Doar câteva exemplare sunt în prezent documentate și păstrate în colecții publice din întreaga lume. Acest caiet de schițe, găsit printre bunurile unui colecționar de artă din prima jumătate a secolului al XX-lea, documentează „practica grafică a artistului”. Se crede că datează din perioada 1908-1916, perioadă în care sculptorul suprarealist și minimalist și-a practicat arta în Franța.

Sursa foto: Autoritarea Franceză pentru Antichități

Se crede că schițele au fost executate „în grafit, creion colorat și cerneală de India”. Această ultimă tehnică, destul de neobișnuită pentru artistul franco-român, apare în principal pe verso-ul paginilor caietului. Conținutul lor, nepublicat nu s-au expus niciodată, a fost încredințat unui comitet științific internațional care intenționează să analizeze, printr-un studiu științific, „procesul creativ al artistului prin cercetarea sa grafică și sculpturală”.

Colecția ar trebui să completeze apoi un set de alte 22 de schițe de Constantin Brâncuși, formând un corpus de 61 de desene. Comunicatul de presă precizează că identificarea caietului de schițe găsit în Olanda a fost efectuată de un expert în scris de mână și documente rare. Acesta a comparat apoi piesele recuperate cu cele deja deținute la Centrul Pompidou și la Biblioteca Kandinsky, precum și cu corespondența autografă.