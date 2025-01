Cum a apărut drapelul de luptă al rușilor în Ucraina la mitingul AUR de duminică. Ce reprezintă steagul controversat

La protestele organizate de partidul AUR, duminică, în București, a fost vizibil un drapel care îl înfățișează pe Isus Hristos pe un fundal roșu. Steagul a putut fi observat atât la Piața Universității cât și pe parcursul mitingului pro-AUR și pro-Călin Georgescu. Steagul are o legătură profundă cu Rusia, fiind de altfel folosit de armata lui Putin în luptele din Ucraina și fluturat de ruși la mitingurile de Ziua Victoriei.

Rușii folosesc adesea simbolurile religioase pentru a-și justifica acțiunile criminale. Insuși președintele rus Vladimir Putin a citat din Isus Hristos în timpul unui miting pro-război la Moscova în 2023. „Și aici îmi vin în minte cuvintele din Scripturi: „Nu există dragoste mai mare decât dacă cineva își dă sufletul pentru prietenii săi”, spunea dictatorul de la Kremlin, justificând-și invazia în Ucraina. Versetul face parte dintr-un discurs lung pe care Isus l-a rostit discipolilor săi în Grădina Ghetsimani.

La același miting, precum și la alte evenimente ale rușilor unde simbolurile religioase sunt alăturate celor pro-război (de exemplu celebra literă „Z” devenită simbolul războiului din Ucraina), rușii au fluturat un steag roșu cu chipul lui Isus Hristos. Acesta a fost purtat de ruși pe tancurile cu care au invadat Ucraina și a apărut în imagini cu soldații ruși invadatori. Aceleași steag l-am putut observa și la protestul de duminică din București.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivi unor bloggeri ruși pro-război, steagul reprezintă lupta „sfântă” pe care rușii o poartă în Ucraina împotriva așa-zișilor „naziști”, așa cum rușii, în frunte cu Putin, i-au numit pe ucraineni pentru a-și justifica crimele odioase prin necesitatea de a „denazifica” un popor.

Steagul cu chipul lui Isus Hristos își are originea în secolul al XV-lea, din timpul Cnezatul Moscovei. Marele Cnezat al Moscovei sau Țaratul Rus sunt numele sub care este cunoscut statul rus care a existat între secolele al XIV-lea și al XVII-lea.

Icoana este folosită de armata rusă în timpul campaniilor militare, și a fost adesea purtată în marșuri sau așezată în corturi de comandă, simbolizând protecția divină asupra trupelor. A fost folosită și în timpul marilor campanii, cum ar fi cele din timpul lui Ivan cel Groaznic sau ale lui Petru cel Mare.

Simbolul este promovat intens in spațiul românesc în ultimii ani de asociatia „Neamunit” si pagina de X afiliată „Daily România”, cea mai vizibilă sursă pro AUR și Călin Georgescu.

Citește și Ce nu s-a văzut la televizor de la protestul AUR. Reportaj incognito în mijlocul manifestanților. „Poate că George nu e în Polonia”

Steagul a fost fluturat și la protestele de vineri, de la Curtea Constituțională iar imaginile, atât de la mitiginul de la CCR, cât și de la protestele din Piața Universității și Piața Victoriei, au fost distribuite pe pagina X de liderul AUR George Simion.

Now, in front of the Constitutional Court, thousands of Romanians are filling petitions and calling for justice, for the 2nd round of elections RERUN.



This Sunday, all of ?? - in march for #democracy and #freedom! pic.twitter.com/1ViToS4fXi