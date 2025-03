Cum a făcut Andrew Tate primul milion de euro. Acesta spune că vrea să candideze pentru funcţia de premier al Marii Britanii

În timpul declaraţiilor, Andrew Tate a precizat că îşi doreşte să salveze Anglia, ţara în care a crescut. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Andrew Tate este decis să candideze pentru funcţia de premier al Marii Britanii. Miliardarul i-a dezvăluit lui Mircea Badea, în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, pentru AntenaPLAY, care sunt problemele cu care se confruntă acum Marea Britanie, dar i-a împărtăşit şi cum a reuşit să facă primiul milion de euro, dar şi ce afaceri i-au adus mulţi bani în conturi.

Întrebat de realizatorul emisiunii "În Gura Presei" cum a făcut primul milion de euro, Andrew Tate a mărturisit că acest lucru s-a întâmplat datorită cursurilor de pe platforma educaţională online pe care o deţine. Antreprenorul a mai subliniat că i-au ajuns în conturi sume colosale de bani din criptomonede, dar şi din afaceri imobiliare.

"Am o afacere online aici. (...). Am o platformă educaţională online. Îi învăţ pe oameni o mulţime de lucruri online, inclusiv cum să facă bani: pe university.com. Asta mi-a adus cea mai mare parte a banilor mei, cea mai mare platformă educaţională din lume. Am făcut o mulţime de bani din criptomonede, am făcut o mulţime de bani din afaceri imobiliare, am făcut o mulţime de bani cu şcoala. Toată lumea vorbeşte despre videochat şi despre gunoiul ăsta: cu traficul de fiinţe umane, dar acestea nu mi-au adus niciodată atât de mulţi bani", a declarat fostul luptător de MMA, potrivit Antena 3 CNN.

La întrebarea: "Încă vrei să fii premierul Marii Britanii?", multimilionarul care are dublă cetăţenie – americană și britanică –, a răspuns: "Îmi place Anglia. Iar Anglia are nevoie să fie salvată. Anglia se prăbuşeşte acum, în timp real. Are o problemă uriaşă cu infracţionalitatea. Doar 30% din Londra e britanică, majoritatea oamenilor de acolo este reprezentată de străini. Situaţie care se va vedea, în curând, la Bucureşti. N-o să mai recunoşti oamenii cu care ai crescut. Are mari probleme cu drogurile (n.r.: Anglia). Au loc înjunghieri pe străzi, zilnic. Sistemul medical e distrus. Nivelul de trai, la fel. Oamenii sunt mai săraci ca niciodată. Taxele sunt mai mari ca niciodată. Vreau să repar ţara în care am crescut, pentru că iubesc Anglia".

Întrebat dacă va candida în viitor pentru funcţia de premier britanic, Andrew Tate a spus: "Absolut! Anglia, ca naţiune, va înceta să existe".

De altfel, în ianuarie, el a anunțat că și-a făcut partid politic în Marea Britanie și va candida pentru funcția de premier. Fostul luptător de MMA şi fratele său mai mic, Tristan Tate sunt acuzaţi de fraudă fiscală în Marea Britanie. În decembrie 2024, un tribunal britanic a autorizat poliţia să confişte peste două milioane de lire sterline (2,54 milioane de dolari) din conturile fraţilor Tate.

