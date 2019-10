Cum arată autostrada Transilvania în Bihor, la trei zile de la ultima vizită a ministrului demis al Transporturilor

Foto captura YouTube

Imagini aeriene filmate, joi, de doi membri ai aeroclubului Kingsland Ineu, Lovas Ferenc şi Marius Oniţa, aflaţi la bordul unui avion ultrauşor, arată stadiul lucrărilor pe şantierul Autostrăzii Transilvania din Bihor, între Biharia şi frontiera româno-maghiară.

La trei zile după ultima vizită a ministrului Transporturilor, pe şantier se lucra cu spor, semn că mobilizarea nu este doar una de imagine. „Am survolat zona puţin după ora 18 şi am constatat că se lucra din plin”, a mărturisit Lovas Ferenc, potrivit ebihoreanul.ro.

Împreună cu reprezentanţii firmei constructoare, oficialităţi şi ziarişti, ministrul demis Răzvan Cuc a efectuat marţi seară o ultimă vizită pe şantierul tronsonului de autostradă - subsecţiunea 3C3 - ce va uni România de Ungaria, de Autostrada M4.



"Este un moment istoric, pentru că toată lumea a spus că Ungaria va fi gata cu autostrada înaintea noastră. Or, la cum se preconfigurează construcţia, noi vom fi gata mai repede cu autostrada, înaintea ungurilor. Aici putem spune că s-a făcut istorie, pentru că, gândiţi-vă, am început lucrările în luna mai, eu am venit şi am deschis, şi acum suntem în luna octombrie şi deja este peste 65% finalizat. Activitatea constructorului Selina este impecabilă. Niciun reproş. S-au mobilizat în ciuda condiţiilor meteo. A avut peste o lună şi jumătate când nu a putut lucra la terasamente şi cu toate astea, iată-ne că azi stăm pe primii patru kilometri de asfalt", a declarat Cuc.



Cuc a subliniat că, dacă în 2011 - 2012, se pornise "o furie împotriva firmelor româneşti" şi anumiţi antreprenori erau catalogaţi ca "baroni ai asfaltului", s-a dovedit că aceşti "baroni " sunt, de fapt, firme româneşti în stare să construiască autostrăzi în ţară.