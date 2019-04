”Cumințenia Pământului” revine în actualitate: Așteptăm oferta scrisă

Foto: captură Antena 3

Ministerul Culturii aşteaptă o ofertă scrisă din partea proprietarilor operei de artă "Cuminţenia Pământului" realizată de sculptorul Constantin Brâncuşi, după o primă discuţie avută cu aceştia, a declarat ministrul Daniel Breaz.



"Pot să vă spun că am avut o discuţie şi aşteptăm o ofertă scrisă din partea proprietarilor, analizăm preţul cerut şi pe urmă vom lua o decizie. Deocamdată nu am primit nicio ofertă scrisă şi nu vreau să ne hazardăm în alte afirmaţii să facem gafe, aşa cum au făcut cei din guvernarea Cioloş, încercând să facă un subiect de campanie, de altfel ratat, în perioada respectivă", a declarat Daniel Breaz, vineri, într-o conferinţă de presă la Guvern, întrebat care este stadiul discuţiilor privind achiziţia operei " Cuminţenia Pământului" a sculptorului Constantin Brâncuşi.



Fiind întrebat ce sume ar avea Ministerul Culturii prevăzute în buget pe anul în curs pentru achiziţia acestei sculpturi, dar şi pentru alte obiecte de artă, ministrul a răspuns: "În momentul de faţă, dacă stăm să discutăm, aş putea să vă dau un răspuns privind legislaţia în vigoare".



"Statul român are dreptul de preempţiune asupra unor obiecte de artă de patrimoniu. Această sculptură face parte din categoria Tezaur, deci, după o propunere a proprietarilor vom analiza şi vom vedea ce sumă de bani este necesară. În momentul de faţă pot să vă spun că avem o sumă de aproximativ 25 de milioane de euro destinată achiziţionării unor astfel de obiecte de artă, clădiri de patrimoniu ", a mai declarat Breaz.