CUPA MONDIALĂ 2018. Cum se schimbă istoria unei țări

CUPA MONDIALĂ 2018. Două selecţionate care aşteaptă de mulţi ani un rezultat mare la Cupa Mondială de fotbal se vor înfrunta, miercuri, de la ora 21,00 (ora României), în a doua semifinală a turneului final din Rusia, pe Stadionul Lujniki din Moscova. Google celebrează CUPA MONDIALĂ 2018 cu un Google Doodle special



CUPA MONDIALĂ 2018. Anglia, campioană mondială în 1966, pe teren propriu, a jucat ultima ei semifinală mondială în 1990, pierzând în faţa Germaniei de Vest la loviturile de departajare, la Torino, în timp ce Croaţia, la prima sa apariţie ca ţară independentă, în 1998, cucerea medaliile de bronz în Franţa, după ce fusese învinsă în semifinale de ''Les Bleus'', care ulterior deveneau campioni mondiali.



CUPA MONDIALĂ 2018. Mulţi au văzut parcursul de atunci al Croaţiei ca un mare succes, dar au existat şi păreri că echipa antrenată atunci de Miroslav Blazevic a ratat o mare şansă.



CUPA MONDIALĂ 2018. Şi Anglia a rămas cu sentimentul că în urmă cu 28 de ani, echipa care îi cuprindea pe Gary Lineker şi Paul Gascoigne putea merge până la capăt şi se putea încununa campioană.



CUPA MONDIALĂ 2018. Actuala generaţie a Croaţiei este comparată cu cea din 1998, din rândurile căreia se detaşau Zvonimir Boban şi Davor Suker, dar ''Vatreni'' insistă că nu există o presiune suplimentare din acest motiv.



CUPA MONDIALĂ 2018. Croaţia a defilat în grupă, prestaţia sa culminând cu o victorie de senzaţie cu 3-0 în faţa Argentinei. Echipa antrenată de Zlatko Dalic nu a mai repetat performanţa sclipitoare în partidele din optimi şi sferturi, dar a avut o evoluţie solidă, reuşind să se impună de fiecare dată la loviturile de departajare, în faţa Danemarcei, respectiv a Rusiei.



CUPA MONDIALĂ 2018. Anglia a impresionat în grupă, reuşind scorul turneului final din Rusia, 6-1 cu Panama, a reuşit să depăşească blestemul loviturilor de la 11 metri în optimile de finală, în faţa Columbiei şi s-a impus fără emoţii în sfertul cu Suedia (2-0).



CUPA MONDIALĂ 2018. Având în vedere cele două meciuri cu prelungiri şi lovituri de departajare jucate de Croaţia, selecţionata Albionului ar trebui să fie mai proaspătă în meciul de miercuri.



CUPA MONDIALĂ 2018. Croaţia are probabil cei mai buni mijlocaşi centrali de la Cupa Mondială, Ivan Rakitic (FC Barcelona) şi Luka Modric (Real Madrid), în timp ce Anglia foloseşte un singur mijlocaş defensiv, Jordan Henderson (Liverpool). Sistemul folosit de selecţionerul Gareth Southgate caută slăbiciunile echipei adverse prin trioul ofensiv aflat în spatele vârfului Harry Kane, dar cei trei trebuie să facă şi faza defensivă atunci când echipa nu are posesia, deşi Jesse Lingard, Dele Alli şi Raheem Sterling nu sunt făcuţi pentru jocul defensiv. Cu Rakitic şi Modric în zona centrală, Kramaric îl susţine pe vârful Mandzukic, astfel că englezii riscă să fie dominaţi pe axul central. O opţiune pentru ca Southgate să întărească zona centrală ar fi introducerea lui Eric Dier alături de Henderson, notează Reuters, chiar dacă acest lucru ar însemna să sacrifice un component al trioului ofensiv.



CUPA MONDIALĂ 2018. Atacantul Harry Kane este golgheterul la zi al turneului din Rusia, cu 6 goluri, el egalând cel mai mare număr de goluri marcate de un fotbalist englez la o Cupă Mondială, record deţinut până acum de Gary Lineker, de la CM 1990.



CUPA MONDIALĂ 2018. La CM 2018, Anglia a marcat opt din cele 11 goluri ale sale din faze fixe, inclusiv penalty-uri. Englezii au egalat, totodată, recordul de goluri marcate la o Cupă Mondială, stabilit în 1966, când au cucerit titlul.



CUPA MONDIALĂ 2018. Mijlocaşul Jordan Henderson nu a pierdut niciunul din ultimele sale 30 de meciuri la naţionala Angliei, având cea mai lungă serie de invincibilitate a unui internaţional englez.



CUPA MONDIALĂ 2018. Croaţia e neînvinsă de cinci partide la Cupa Mondială (record) şi a marcat în fiecare din ultimele sale nouă partide în competiţie.



CUPA MONDIALĂ 2018. Selecţionata Albionului are un bilanţ favorabil în confruntările cu Croaţia, patru victorii, o remiză şi două înfrângeri.



CUPA MONDIALĂ 2018. Cele două echipe s-au înfruntat o singură dată la un turneu final, la EURO 2004 din Portugalia, când englezii s-au impus cu 4-2 şi s-au calificat în sferturi.



CUPA MONDIALĂ 2018. Prima confruntare dintre cele două echipe a avut loc pe 24 aprilie 1996, pe Wembley, când meciul amical s-a încheiat cu o remiză albă (0-0). Al doilea şi ultim amical a fost câştigat de Anglia (3-1), în meciul jucat pe 20 august 2003 pe arena Portmand Road a lui Ipswich Town.



CUPA MONDIALĂ 2018. Prima victorie a croaţilor datează din 11 octombrie 2006, în preliminariile EURO 2008, în meciul disputat la Zagreb (2-0). În returul de la Londra (21 noiembrie 2007), Croaţia s-a impus din nou, cu 3-2, şi Anglia, condusă atunci de selecţionerul Steve McClaren, a ratat calificarea la turneul final european.



CUPA MONDIALĂ 2018. Au urmat apoi întâlnirile din preliminariile CM 2010, când Anglia a bătut Croaţia atât la Zagreb (4-1) pe 10 septembrie 2008, cât şi la Londra (5-1) pe 9 septembrie 2009.



CUPA MONDIALĂ 2018. Henderson s-a confruntat cu probleme, după o accidentare la muşchii ischiogambieri suferită în sfertul cu Suedia.



Portarul Subasic şi fundaşul dreapta Vrsaljko nu s-au antrenat luni cu echipa, acuzând şi ei probleme medicale.



CUPA MONDIALĂ 2018. Echipele probabile pentru meciul de pe Stadionul Lujniki (capacitate 80.000 locuri):

Croaţia: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane. Selecţioner: Gareth Southgate.



Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).