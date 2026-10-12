Curs obligatoriu pentru cei care merg cu trotineta electrică în România. Proiectul a trecut de Senat

Cine vrea să meargă cu trotineta electrică ar putea fi obligat să facă un curs de legislație rutieră. Foto: Getty Images

Cei care merg cu trotineta electrică pe drumurile publice ar putea fi obligați să facă mai întâi un curs de legislație rutieră. Senatul a votat luni proiectul care introduce această condiție pentru persoanele de peste 14 ani, cu excepția celor care au deja permis de conducere. Măsura nu este încă definitivă, Camera Deputaților va da votul final.

Propunerea legislativă completează în acest sens Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

"Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani şi care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulaţie şi conduita preventivă aplicabile bicicletelor şi trotinetelor electrice", prevede proiectul.

De asemenea, persoanele care deţin un permis de conducere valabil pentru cel puţin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligaţie.

"Informaţia privind promovarea cursului se înscrie în Registrul naţional al cursanţilor gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidenţe electronice", prevede actul normativ.

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea cursului de legislaţie rutieră.

Normele metodologice vor trebui să stabilească cel puţin: programa-cadru, durata minimă şi modalitatea de desfăşurare a cursului; modalitatea de evaluare şi condiţiile de promovare; condiţiile în care unităţile autorizate pentru pregătirea conducătorilor de vehicule pot organiza cursul; documentul care atestă promovarea cursului; modalitatea şi termenul de înscriere în Registrul naţional al cursanţilor a informaţiilor privind promovarea cursului; condiţiile tehnice şi procedurale de verificare electronic a îndeplinirii obligaţiei prevăzute.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani înscrierea la curs se realizează cu acordul părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal.

Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice de către o persoană care nu îndeplineşte condiţia cursului va fi sancţionată cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni.

Dispoziţiile intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul este primul for sesizat cu acest act normativ, Camera Deputaţilor fiind decizională.