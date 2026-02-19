Cutremur, joi după-amiază, în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 17:18 19 Feb 2026 Modificat la 17:18 19 Feb 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs joi după-amiază, în România, transmite Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 123,6 km, la ora 16:26.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km V de Focşani, 61km N de Buzău, 82km E de Sfântu-Gheorghe, 88km SV de Bârlad, 95km E de Braţov, 96km S de Bacău, 99km V de Galaţi.

Precedentul seism din ţara noastră a fost în data de 15 februarie, cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter, tot în zona seismică Vrancea.

De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Cel mai recent seism a avut loc pe 30 ianuarie și a avut o magnitudine de 3,2.