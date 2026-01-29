Dan Voiculescu, despre România cifrelor și România realității: O uriașă neîncredere în viitor se resimte în toate straturile societății

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

În ultimii ani, mai ales în perioadele electorale, discursul public a fost dominat de ideea existenței "mai multor Românii". O Românie de stânga și una de dreapta, una urbană și alta rurală, una progresistă și alta conservatoare. O țară fragmentată în identități politice, sociale sau culturale aparent ireconciliabile. Profesorul Dan Voiculescu a scris despre aceste aspecte în cel mai nou articol, intitulat "România cifrelor vs România realității" şi publicat joi pe blogul său.

Profesorul Dan Voiculescu respinge aceste delimitări, pe care le consideră mai degrabă artificiale decât reale.

"Am considerat mereu că aceste delimitări sunt formale. În profunzime, există o singură Românie care se exprimă în moduri diferite. În acest început de an, observ o noua împărțire formală între «România cifrelor» și «România realității».

În România cifrelor lucrurile merg tot mai bine. Indicatorii macroeconomici sunt în creștere, prognozele «duduie» de optimism. În România realității, aproape un million de pensionari trăiesc din venitul minim de 1.281 de lei", a transmis acesta, sugerând că diferențele de discurs ascund, de fapt, probleme comune.

Dincolo de statistici, realitatea economică este marcată de insecuritate și blocaj.

"Zeci de mii de firme se închid, iar majoritatea celor care încă rezistă se simt sabotate de un stat care nu-și plătește datoriile, dar impune taxe noi. O uriașă neîncredere în viitor se resimte în toate straturile societății.

Cei care mai au ceva de pierdut își amână investițiile, își limitează expunerea. Ceilalți, majoritatea, își drămuiesc foarte puținul de pe o zi pe alta, trăind sub presiunea ratelor, a pierderii serviciului, sub amenințarea sufocantă a zilei de mâine.

În mod evident, nici de această data, nu există două Românii. România cifrelor este doar o proiecție care nu ține nici de foame, nici de cald. În schimb, România realității îngheață, suferă și acumulează furia care se naște din sentimentul că nimeni nu o ascultă și nu o înțelege, nimănui nu-i pasă", a mai precizat profesorul Dan Voiculescu în articolul apărut azi pe blogul său.

Textul se încheie cu un avertisment clar adresat clasei politice. Pentru a evita "o explozie socială" și pentru ca "populismul să nu captureze întreaga țară la următoarele alegeri", decidenții trebuie să renunțe la jocurile de imagine și să se raporteze onest la realitatea cotidiană.

"Pentru ca aceasta furie mocnită să nu se transforme într-o explozie socială, pentru ca populismul să nu captureze întreaga țară la următoarele alegeri, este necesar ca decidenții României, indiferent de culoarea politică, să renunțe la jocuri de imagine și să se raporteze onest la singura Românie pe care o avem și o prețuim necondiționat, România realității.

Un adevăr creștin incontestabil afirmă: «credința fără fapte, moartă este!»", şi-a încheiat profesorul Dan Voiculescu recentul articol.