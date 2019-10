Dan Voiculescu, despre semnificaţia începerii anului universitar

Foto: Captură Antena 3

Universităţile şi-au deschis porţile pentru tineri încărcaţi cu speranţe. Dacă pentru mulți dintre tinerii care încep anul universitar, admiterea la facultatea de stat sau privată este o normalitate, au fost vremuri când intrarea la facultatea era un miracol.

Încărcat de emoţie, profesorul Dan Voiculescu a povestit semnificaţia începerii anului universitar.

Profesorul Dan Voiculescu povesteşte că în cei 73 de ani ai săi a avut ocazia să stea pe ambele părţi ale catedrei. Student la început, apoi profesor.

''Am fost primul din familia mea care a făcut o facultate. În anii 50-60 ai secolului trecut, Bucureștiul din Bariera Vergului încă păstra urmele războiului. Mulți copii erau trimiși la muncă de la vârste foarte fragede. Din fericire, părinții mei - mama, în primul rând - și-au dorit un alt destin pentru mine. Școala a fost unica responsabilitate a copilăriei mele. Când am intrat la facultate, lacrimile de bucurie ale mamei au fost, pentru mine, o recompensă mult mai mare decât nota de la admitere. Și am continuat să învăț pentru a încerca să ajung la înălțimea sacrificiului părinților mei", scrie profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.