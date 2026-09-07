Dan Voiculescu, mesaj despre suferința nedreaptă: „Dumnezeu crede cu adevărat în om”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu propune, într-o nouă postare publicată pe blogul său, o reflecție profundă asupra uneia dintre cele mai grele întrebări ale existenței: de ce oamenii ajung să sufere pe nedrept?

Pornind de la povestea biblică a lui Iov, omul bun care își pierde copiii, averea și sănătatea fără să fi greșit, Dan Voiculescu vorbește despre tendința societății de a căuta cu orice preț o vină chiar și acolo unde aceasta nu există.

„Cei din jur nu cred în nevinovăția lui și îi spun: suferi, deci ai greșit, caută-ți vina. Vi se pare cunoscut?”, scrie profesorul Dan Voiculescu.

Acesta subliniază că răspunsul primit de Iov de la Dumnezeu nu trebuie interpretat drept un îndemn la tăcere și resemnare. Dimpotrivă, complexitatea universului îi este dezvăluită pentru a-l determina să caute, să înțeleagă și să se dezvolte din punct de vedere intelectual și spiritual.

„Dumnezeu îi arată lui Iov complexitatea lumii pentru a-l încuraja să înțeleagă mai mult, nu să aștepte explicații de-a gata”, afirmă Dan Voiculescu.

Mesajul este raportat și la încercările cu care oamenii se confruntă în viața de zi cu zi: pierderi, boli și nedreptăți pentru care nu primesc întotdeauna explicații clare. Revolta și nemulțumirea sunt firești, însă, în timp, căutarea sensului poate scoate la lumină înțelesuri noi.

„Se dovedește, din nou, că Dumnezeu crede cu adevărat în om. Nu îi livrează soluțiile ca unui «necuvântător», ci îl susține să se dezvolte intelectual și spiritual”, mai scrie profesorul.

În încheiere, Dan Voiculescu îi invită pe cititori la dialog și îi întreabă ce au învățat din încercările care le-au traversat viața, subliniind că experiențele grele, inclusiv cele profund nedrepte, pot deveni lecții din care oamenii să învețe unii de la alții.