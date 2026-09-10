Dan Voiculescu: „România este ca un autobuz scăpat de sub control”. Soluția propusă pentru evitarea dezastrului național

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu avertizează că România se apropie de o criză economică și socială fără precedent și solicită partidelor parlamentare să renunțe la orgolii și la calculele electorale pentru formarea unui guvern de „responsabilitate națională”.

Într-o analiză publicată pe blogul său, Dan Voiculescu pornește de la datele Eurostat potrivit cărora, în trimestrul al doilea al anului 2026, economia României a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce economia Uniunii Europene a înregistrat o creștere de 1,4%.

Profesorul atrage atenția că România se îndepărtează tot mai mult de evoluția blocului comunitar, iar prelungirea blocajului politic poate amplifica rapid efectele crizei.

"România nu se poate redresa fără un Executiv cu puteri depline. Din contră, cu fiecare zi de blocaj instituțional, problemele cresc exponențial”, avertizează Dan Voiculescu.

Acesta respinge varianta alegerilor anticipate, considerând că alte câteva luni de confruntări politice, promisiuni electorale și finanțări direcționate către clientela de partid ar putea avea efecte devastatoare asupra unei economii deja vulnerabile.

Pentru a descrie gravitatea momentului, profesorul Dan Voiculescu folosește o imagine extrem de puternică: România seamănă cu un autobuz scăpat de sub control pe un drum îngust de munte, în timp ce mai mulți șoferi se luptă pentru locul din față, iar de ambele părți se află prăpastia.

În opinia sa, actuala clasă politică se confruntă cu „cel mai acut examen de conștiință din ultimii 36 de ani”. Parlamentarii și liderii partidelor trebuie să demonstreze dacă interesele României sunt mai importante decât rivalitățile și strategiile electorale.

Soluția propusă este constituirea, pe baza actualei configurații parlamentare, a unui guvern de „responsabilitate națională” sau chiar de „uniune națională”, cu un mandat clar și limitat la 12 luni, între 1 octombrie 2026 și 1 octombrie 2027.

Un asemenea Executiv ar trebui să lucreze exclusiv pentru stabilizarea și relansarea României, nu pentru interesele unui partid. Dacă economia își revine în această perioadă, susține Dan Voiculescu, competiția politică poate fi reluată ulterior, în perspectiva alegerilor din 2028.

Mesajul final este unul fără echivoc: fără un an de responsabilitate politică autentică, România riscă să se prăbușească într-o criză economică și socială fără precedent, iar încrederea cetățenilor în partide, Parlament și mecanismele democratice s-ar putea pierde definitiv.