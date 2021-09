Dana Budeanu, reacție genială după ce a aflat că Nicușor Dan nu s-a vaccinat

Edilul Capitalei a adăugat că nu a discutat despre acest subiect deoarece nu a dorit să „paraziteze dezbaterea publică cu asta”.

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum ştiţi am fost în izolare în luna mai. Am fost în izolare pentru că iniţial fiica mea a fost infectată, ulterior m-am infectat şi eu. Deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a susținut Nicușor Dan.

La finalul lunii aprilie, Nicușor Dan anunța că fetița sa a ieșit pozitivă la testul COVID-19.

„Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitivă la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de îngrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie să stau în izolare 14 zile (de la testul ei) până vineri, 30 aprilie. Voi continua să-mi îndeplinesc obligațiile de primar lucrând de acasă. Multă sănătate tuturor”, scria atunci Nicușor Dan, pe Facebook, potrivit impact.ro.

Dana Budeanu, reacție genială după declarațiile primarului general

Mărturisirea lui Nicușor Dan legată de faptul că nu s-a vaccinat a stârnit un val de reacții. Printre cei care au reacționat se află și Dana Budeanu, unul dintre cei mai vocali contestatari ai măsurilor de protecție impuse în contextul pandemiei.

„Plicușor: 'O să mă înțep când o să-mi zică doctoru' că e bine s-o fac!' Corect! Și eu la fel! Mie mi-a zis că nu e bine”, a scris Dana Budeanu, pe contul său de Instagram.

sursa: Instagram/ Dana Budeanu

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal