Daniel Suciu: PSD susţine impozitarea drastică a pensiilor speciale

El a atras atenţia asupra faptului că abrogarea în bloc a pensiilor speciale, exceptându-le pe cele ale militarilor, vulnerabilizează din punct de vedere juridic exact scopul acestui demers.

"Nici o secundă în PSD nu s-a discutat despre abrogarea pensiilor de serviciu pentru militari. În schimb, ipocrizia celor de la PNL este una mai mare decât minciunile lor, pentru că o abrogare în bloc a pensiilor speciale, exceptându-le pe cele ale militarilor, vulnerabilizează din punct de vedere juridic exact scopul acestui demers. În ziua în care se va găsi la Comisia de muncă, la Comisia juridică, varianta prin care poţi abroga pensiile speciale, fără ca să existe riscul de a se câştiga în instanţă, PSD, prin reprezentanţii săi din Parlament, va vota o astfel de variantă. În schimb, dacă o astfel de variantă nu există, suntem la fel de decişi să optăm pentru cealaltă variantă, adică de a impozita drastic, după caz, toate pensiile speciale, astfel încât să nu vulnerabilizăm acest proces de eliminare a beneficiilor meritate sau nemeritate, după caz", a precizat Suciu la o conferinţă de presă, întrebat dacă PSD a discutat despre amendarea proiectului privind eliminarea tuturor pensiilor speciale.

Deputatul PSD a afirmat că, cel mai probabil, normele de aplicare ale Codul Administrativ nu sunt adoptate.

"Am susţinut cu toată tăria adoptarea Codului Administrativ. Un document care înglobează peste 16 legi, peste 600 de articole, 300 de pagini, iar indemnizaţiile la limită de vârstă înseamnă două paragrafe. Şi am spus şi la momentul în care am prezentat Codul Administrativ: în ziua în care toate pensiile speciale vor fi abrogate, atunci vor fi abrogate şi pensiile speciale care vor fi promovate prin Codul Administrativ, indemnizaţiile pentru limită de vârstă, deci şi beneficiile pentru primari. (...) Codul Administrativ trebuia să fie completat de norme de aplicare, inclusiv pentru acordarea indemnizaţiilor pentru limită de vârstă pentru aleşii locali. Termenul pentru elaborarea acestor norme era luna decembrie anul curent. Şi, dacă nu mă înşel, aceste norme nu au fost elaborate. De asemenea, ştiu că acest act normativ a fost atacat la CCR şi, dacă nu mă înşel, la sfârşitul lunii ianuarie Curtea se va pronunţa. Să presupunem că trece şi data de 1 ianuarie, din moment ce nu există normele de aplicare pentru aceste cereri nu cred că se poate discuta de plata pentru indemnizaţii/pensii speciale pentru primari", a explicat Suciu.

Întrebat dacă este adevărat că aleşii nu vor primi pensii speciale, în lipsa normelor, chiar dacă legea este în vigoare de la 1 ianuarie 2020, Suciu a confirmat: "Da, pentru că normele aplică Codul Administrativ şi în absenţa acestor norme nu ai procedură ca să soliciţi această indemnizaţie".