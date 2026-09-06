De 60 ani, toamna începe la Sibiu cu Târgul Olarilor. Meșteri olari din toată țara și-au expus creațiile în Piața Mare în acest weekend

Târgul Olarilor din Sibiu este, înainte de toate, o întâlnire cu un meșteșug transmis din generație în generație. Foto: Antena3.ro

De 60 de ani, în Sibiu, toamna începe cu Târgul Olarilor. Meșteri olari din toată țara își expun creațiile în Piața Mare a orașului, în primul weekend din luna septembrie, încă din 1967. Este greu de găsit o locuință în acest oraș în care să nu se afle măcar o strachină din lut cu motive românești. Anul acesta, din nou, sibienii s-au putut bucura de atmosfera unui târg din secolul al XVIII-lea.

Cel mai longeviv eveniment cultural din orașul Sibiu are loc în weekendul 5-6 septembrie. Meșteri olari și ceramiști din mai multe generații și-au expus creațiile care mai de care mai frumoase. A fost un mix unic de tradițional și modern și dovada că un meșteșug vechi 10.000 de ani poate căpăta suflu nou în mâinile potrivite.

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Sâmbătă și duminică, între orele 8:00 și 21:00, vizitatorii vor putea vedea obiecte ceramice realizate după tehnici tradiționale, dar și creații contemporane, a anunțat, vineri, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, potrivit Agerpres.

De asemenea, vor putea urmări demonstrații de olărit la roată și vor avea ocazia să participe la ateliere interactive, în cadrul cărora vor putea confecționa și decora obiecte din lut.

„Târgul Olarilor din Sibiu este, înainte de toate, o întâlnire cu un meșteșug transmis din generație în generație. Meșteșugari care lucrează după tehnici învățate de la părinți și bunici vor aduce la Sibiu forme și motive ce păstrează memoria unor vremuri în care obiectele din lut erau nelipsite din gospodărie: ceramica roșie și neagră, cea smălțuită sau nesmălțuită, vase pentru pregătirea și păstrarea alimentelor etc.

Străchini, blide, căni, ulcioare, ulcioare de nuntă sau cahle pentru sobele de teracotă spun fiecare o poveste despre felul în care lutul a devenit parte din viața zilnică a oamenilor și din momentele importante ale comunității.

Pe suprafața vaselor apar motive tradiționale cu o puternică încărcătură simbolică: valul, spirala, șarpele, păunul, pomul vieții, cocoșul, pasărea sau spicul de grâu”, au transmis organizatorii.

Cea de-a 60-a ediție a Târgului Olarilor este organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Muzeul Național ASTRA și cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Sibiu.