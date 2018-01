De ce nu e indicat sa cumperi masini second hand

Piata vanzarilor de autoturisme este una dintre cele mai dinamice din Romania, fiind impulsionata, cel putin in ultima perioada, de eliminarea timbrului de mediu. Aceasta masura legislativa a condus la importuri masive de masini second hand, ajungandu-se ca 83% dintre masinile inmatriculate in Romania in 2017 sa fie masini la mana a doua.



Atunci cand ma gandesc sa cumpar auto, e de luat in seama si oportunitatea achizitionarii unei masini la mana a doua . Daca ne gandim la marca, atunci e bine de stiut ca, anul trecut, pe primul loc in topul masinilor second hand importate s-a situat Volkswagen cu 136.666 de masini importate, urmat de Opel cu 64.069 unitati si Ford cu 51.49 bucati importate.



Pe termen scurt, a deveni proprietarul unei masini second hand aduse din Occident se poate dovedi alegerea potrivita, insa, daca aruncam o privire de ansamblu asupra deciziei noastre, s-ar putea sa constatam ca am gresit. Dincolo de faptul ca, in comparatie cu o masina noua, un autoturism second hand va ajunge mult mai des in service pentru diverse reparatii, reglementarile UE in privinta normelor de poluare s-ar putea sa ne provoace mari dureri de cap.



In primul rand, trebuie sa avem in vedere ca UE acorda o atentie sporita masinilor cu motoare poluante, incercand sa elimine, pe cat posibil, din circulatie autoturismele cu norme de poluare Euro 1 si non-Euro. Asta doar intr-o prima faza.



De pilda, in regiunea Bruxelles au intrat in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, restrictiile de circulatie pentru atuomobilele diesel poluante. Astfel, masinile dotate cu motoare diesel non –Euro si Euro 1 nu mai au dreptul sa circule pe teritoriul a 19 comune din zona capitalei belgiene.



Totodata, vehiculele similare, dar dotate cu motoare pe benzina, vor mai putea circula in aceste zone pana la 1ianuarie 2019. Tot atunci, vor fi interzise autoturismele cu motoare Euro 2, inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2001.



Totodata, incepand cu 2020 vor fi interzise automobilele diesel cu norme Euro 3 iar, din 2022, cele Euro 4. Observam, deci, ca masurile se vor aplica etapizat si nu ar fi de mirare ca acest model adoptat de belgieni sa fie repede pus in miscare si in alte state membre.



Pe de ala parte, guvernul roman are in plan adoptarea unor masuri pentru taxarea anuala a posesorilor de masini poluante. Astfel, se are in vederea introducerea unei taxe anuale, platibile de posesorii de autoturisme. Grila arata ca masinile cu norme de poluare non-Euro sau Euro 1 vor plati 200 de euro anual catre bugetul de stat.



Celelalte autoturisme cu norme de poluare diferite vor fi taxate cu 50 de euro anual.



Ca tendinta la nivel european, observam ca s-a pus deja gand rau masinilor cu motoare diesel considerate mari poluatoare . In acelasi timp, se acorda un ragaz masinilor cu motoare pe benzina, dar nici acestea nu vor fi scutite, incepand de la o anumita data, de interdictii de circulatie.



Daca tinem cont ca vin tare din urma masinile dotate cu motoare electrice, ar trebui sa ne gandim serios daca, intr-adevar, achizitionarea unui automobil second hand din Occident este alegerea cea mai buna.