De ce sa realizezi albirea dintilor la o clinica stomatologica specializata in cosmetica dentara?

Aspectul danturii este un detaliu care preocupa tot mai multe persoane, dat fiind faptul ca zambetul este cartea de vizita care poate deschide cele mai multe usi. Pe langa tratamentele cu implant dentar sau aparat dentar, foarte multe persoane din mediul urban apeleaza la proceduri de cosmetica dentara precum montarea fatetelor dentare sau albirea dintilor, iar tot mai multe cabinete de stomatologie ofera acest tip de servicii.

O dantura curata, stralucitoare, de un alb imaculat, este dorinta fiecaruia dintre noi, insa, desi albirea nu este un procedeu medical complex, recomandarea este sa accesezi acest serviciu intr-o clinica stomatologica cu dotari de ultima generatie.

Albirea acasa versus albirea la clinica stomatologica

Specialistii in domeniu ne asigura ca albirea dentara cu efecte vizibile si de durata poate fi realizata exclusiv intr-o clinica stomatologica, efectuata de catre un medic dentist cu experienta. Astfel, substanta de albire va fi aplicata atat pe arcada inferioara, cat si pe cea superioara, in special pe cei 10 dinti care se vad atunci cand zambesti. Pe durata tratamentului, tesutul gingival trebuie protejat cu atentie, astfel incat sa nu existe riscul producerii leziunilor locale.

Bineinteles, exista si o metoda de albire a dintilor aprobata de medici care poate fi realizata la domiciliu, aceasta presupunand folosirea unor gutiere preincarcate sau individualizate. Cu toate acestea, va trebui sa treci pe la clinica stomatologica pentru a te sfatui cu medicul tau in legatura cu aceasta metoda pentru a vedea daca este potrivita pentru tine.

Substanta responsabila cu albirea propriu-zisa a danturii, gelul de peroxid, poate avea concentratii diferite in functie de metoda pe care o alegi, astfel incat frecventa si intensitatea albirii vor fi influentate. Tocmai de aceea, albirea dintilor trebuie sa fie realizata la clinica stomatologica, sub indrumarea medicului specialist, pentru a asigura rezultatele dorite fara a te expune riscurilor. In caz contrar, poti provoca o sensibilizare permanenta a dintilor, iar zambetul sanatos va deveni o sursa de disconfort si afectiuni dentare.

Sfaturi utile

- Cea mai importanta recomandare este sa faci tot posibilul sa eviti efectul opus atunci cand vrei sa iti ingrijesti dantura. Asadar, apeleaza la albire numai in urma unei consultatii la o clinica stomatologica. Pe piata, exista foarte multe produse de albire a dintilor, insa multe dintre ele nu au aprobarea medicilor si pot afecta atat dintii, cat si tesutul gingival. In plus, este foarte important ca medicul stomatolog sa depisteze cauza colorarii dintilor tai si sa prioritizeze tratarea afectiunilor acolo unde este cazul.

- Pentru a te bucura de cele mai bune rezultate, dintii tai trebuie sa fie curati si stralucitori inainte de albire, astfel incat este necesara o sedinta de igienizare profesionala in cele mai multe cazuri.

- Dat fiind faptul ca albirea dentara are efect numai asupra dintilor naturali, va trebui sa te programezi la clinica stomatologica pentru a inlocui eventualele plombe dentare sau lucrari protetice, astfel incat acestea sa corespunda nuantei de alb pe care o vor avea dintii tai in urma procedurii de albire.

Medicul stomatolog te poate indruma catre nuanta care ti se potriveste cel mai bine, asadar consulta-l pentru a afla cum poti obtine un zambet de un alb natural. Ca regula generala, cea mai potrivita nuanta de alb este cea apropiata de albul ochilor tai.

Pentru a te bucura un timp cat mai indelungat de rezultatele obtinute, apeleaza cu regularitate la sedinte de igienizare profesionala realizate la clinica stomatologica, acorda atentie alimentelor pe care le consumi, in special celor care pateaza smaltul dintilor si respecta cu strictete regulile de ingrijire orala. In plus, trebuie sa stii ca fumatul are consecinte vizibile in colorarea danturii.

Pentru a-ti mentine sanatatea, atat a danturii cat si a intregului organism, igiena corespunzatoare a cavitatii bucale este obligatorie. In plus, vizitele facute cu regularitate la o clinica stomatologica avand servicii de calitate inalta si specialisti cu experienta te vor asigura ca vei avea parte de cel mai eficient tratament pentru orice problema dentara. Astfel, fa chiar astazi o programare la clinica stomatologica Dental Excellence si bucura-te de cele mai performante tehnici dentare si de o echipa interdisciplinara gata sa rezolve orice caz, indiferent de complexitate!