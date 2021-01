Deputatul fugar Cristian Rizea şi un post TV din România, condamnare în instanţă pentru o campanie denigratoare împotriva lui Radu Budeanu

Dosarul a pornit de la plângerea făcută de omul de afaceri Radu Budeanu împotriva televiunii Realitatea Plus care a prezentat o serie de acuzaţii denigratoare la adresa sa, într-un serial în care Cristian Rizea făcea tot felul de aşa-zise dezvăluiri.

Cristian Rizea este fost deputat PSD, condamnat la 4 ani şi 8 luni de închisoare pentru fapte de corupţie, aflat în prezent în Republica Moldova, acolo unde, prin tertipuri judecătoreşti, reuşeşte să-şi împiedice extrădarea.

Revenind la dosarul decis recent la Tribunalul Bucureşti, firma care deţine trustul Realitatea PLUS a fost obligată de instanţă să retragă toate materialele de presă în care se fac acuzaţii denigratoare la adresa omului de afaceri Radu Budeanu, anunţă Gândul.ro. Ştirile, postările de pe Facebook şi articolele de pe site-uri trebuie retrase până la o decizie definitivă în acest dosar, se arată în minuta magistraţilor.

Potrivit informațiilor gândul.ro, miza așa-ziselor dezvăluiri a reprezentat-o faptul că proprietarul postului Realitatea PLUS – Maricel Păcuraru – dorea să pună mâna pe acțiunile pe care omul de afaceri Radu Budeanu le-a deținut, în trecut, la societatea ROMPREST.

În temeiul art. 255 C.civ., obligă pârâtul Mihai Cristian Luigi (nr Cristian Rizea) să înlăture provizoriu materialele ce cuprind datele cu caracter personal referitoare la reclamantul Radu Budeanu publicate pe pagina pe care o deţine pe Facebook – Spovedania lui Rizea, precum şi a oricăror trimiteri şi referiri la acestea, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 29236/3/2020. Obligă pârâţii Mihai Cristian Luigi şi GEOPOL INTERNATIONAL pentru REALITATEA PLUS să înlăture provizoriu materialele publicate pe paginile pe care le deţin pe reţeaua de socializare Facebook, Spovedania lui Rizea, Realitatea.Net şi Ştirile Realitatea TV, precum şi pe cele difuzate pe canalele deţinute pe reţeaua You Tube, referitoare la reclamant precum şi a oricăror trimiteri şi referiri la acestea, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 29236/3/2020. Obligă pârâţii să înceteze pentru viitor, până la solutionarea definitivă a cauzei nr. 29236/3/2020 înregistrată pe rolul Tribunalului Bucuresti, publicarea oricăror materiale potenţial defăimătoare la adresa reclamantului pe paginile deţinute pe reteaua Facebook, precum şi difuzarea de comunicări publice de acelaşi tip în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. - este decizia magistraţilor Tribunalului Bucureşti, făcută publică de jurnaliştii de la Gândul.ro.

La aflarea deciziei, Radu Budeanu a declarat pentru gândul.ro: “Serialul de denigrare a mea, pornit de Realitatea PLUS la inițiativa patronului stației – Maricel Păcuraru -, are ca motivație încercarea acestuia de a prelua, în stil mafiot, participația pe care am avut-o, indirect, la ROMPREST. O acțiune mafiotă în pur stil, dirijată pe post de fosta secretară a lui Liviu Dragnea, cu un scop foarte clar, de a mă șantaja, de a mă forța să-i predau votul în AGA ROMPREST. Au încercat și cu reprezentantul Aeroportului Otopeni același lucru, existând și un dosar pe acest subiect"