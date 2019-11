Declarația lui Cumpănașu care a zguduit România

Alexandru Cumpănașu a declarat, vineri, în exclusivitate la Antena 3, că Luiza Melencu ar fi fost găsită de investigatorii săi în Italia. Mai mult decât atât, și mama Luizei a afirmat că din imaginile pe care le-a văzut sunt mari șanse ca fata să fie într-adevăr fiica sa.

Citește și: Bombă în cazul Caracal. Luiza Melencu ar fi în viață. Alexandru Cumpănașu a prezentat presupusele probe în exclusivitate la Antena 3

În octombrie, Alexandru Cumpănașu făcea o afirmație explozivă, la Sinteza zilei. Acesta avea indicii că Luiza Melencu s-ar afla în Italia și colabora cu autoritățile de acolo pentru a-și găsi nepoata.

"Am avut o întâlnire de o oră și jumătate cu șeful antimafia Italia, după care timp de 10 ore am fost audiați. Am prezentat acolo dovezi care vor arunca în aer nu doar România, ci și Italia. Le-am spus foarte clar: magistrați italieni implicați în protejarea rețelei lui Dincă.

Citește și: Alexandru Cumpănașu, la Sinteza zilei: Am dovezi care vor arunca în aer nu doar România, ci și Italia

La momentul potrivit o să fac publice probele cu privire la amenințări directe din partea unui clan interlop, cu nume și prenume, cu ceea ce aveau de gând să facă cu privire la persoana mea. Pe teritoriul italian m-am simțit mai în siguranță decât aici", a spus Alexandru Cumpănașu, la Sinteza zilei, în urmă cu trei săptămâni.