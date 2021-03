Fiica criminalului din Oneşti: ''E normal Poliţia Română să facă aşa ceva?''

În exclusivitate pentru Antena 3 ea a povestit că în timpul dramei a sunat la autorităţi ca să ceară ajutor, pentru că ştia că tatăl ei poate deveni periculos.

''Nu știu absolut nimic nici de mama, nici de tata. Nu a luat nimeni legătura cu mine. Eu mă aflu în momentul de față în fața Poliției și nimeni nu ia legătura cu mine. Nu mi se dă niciun rezultat în privința nimănui. Nici la spital nu mi se dă absolut niciun verdict'', a spus femeia la Antena 3.

De asemenea, femeia susţune că nimeni nu nu a băgat-o nimeni în seamă.

''Am fost informată şi am încercat să sun. Adica am şi sunat la Bacău, Oneşti, Bucureşti şi nimeni nu m-a băgat în seamă. I-am sunat să se ducă la faţa locului şi să încerce să aplaneze, să discute, să facă cum trebuie legal.

''Nu ştiu ce au aşteptat. Ca un om să îşi iasă din minţi?!''

Au stat cu nişte câini jos şi nu s-au gândit. Acum eu nu ştiu în ce postură pot să fiu. Nu sunt în stare să ridic capul de jos.

Normal că înainte să ajungă Poliţia la bloc am sunat şi nu m-a băgat nimeni în seamă. Îmi puneau întrebări şi dupa îmi inchideau telefonul. E normal Poliţia Română să facă aşa ceva? După aia să o aresteze pe mama mea ca complice, deşi nu a fost în apartament. Arestată şi acum. 66 de ani cu o altă femeie în grijă de 99 de ani. E posibil aşa ceva, doamnă? Are probleme cu inima, are probleme, multe probleme are.

''Eu nu înţeleg. S-a produs o mare tragedie, dar putea fi evitată. Sunt oameni competenţi pentru asa ceva!

Între timp, fiica şi ginerele criminalului din Oneşti au ieşit de la audieri.

Gheorghe Moroșan, bărbatul în vârstă de 68 de ani din Onești, care i-a ucis pe cei doi muncitori care renovau apartamentul din care fusese evacuat, promite de mai mulți ani că se va răzbuna cu arma.

Bărbatul a amenințat, în mai multe rânduri, că își va face singur dreptate cu arma, după ce a fost evacuat din apartament. El a postat mai multe filmulețe pe rețelele sociale în care și-a povestit toate problemele.

Într-un filmuleț postat pe Facebook, Gheorghe Moroșan spune că este nemulțumit de răspunsurile halucinante primite de la autorități.

Nemulțumirile bărbatului erau provocate de faptul că soția sa fusese găsită vinovată de un furt uriaș de la Combinatul Chimcomplex Borzești, care a dus la pierderea apartamentului cuplului.

”Familia mea a fost amenințată cu armă de foc! Dacă nu se lămurește această situație, cu armă de foc voi face și eu dreptate! Să nu vă fie de glumă! Eu nu glumesc! Asta am vrut să vă spun! Dacă vreți, luați măsuri! Dacă nu, o să le luați mai târziu!”, spunea, la acel moment, Gheorghe Moroșan.

Filmulețul postat în 2018 este extrem de lung, iar bărbatul își povestește toate problemele aici, tot ce i s-a întâmplat pe parcursul a 20 de ani.

Povestește că a depus plângeri, că nimeni nu l-a băgat în seamă, că soția sa ar fi fost acuzată pentru furtul a 8,3 miliarde de lei vechi, în bunuri, iar aceasta ar fi nevinovată.

Dezvlăluiri exclusive din ancheta crimelor de la Oneşti

Informaţii noi, în exclusivitate, din ancheta intervenţiei ratate a poliţiei din Oneşti, care s-a încheiat cu moartea a doi oameni.

Criminalul a avut patru condamnări în trecut, inclusiv una pentru vătămare corporală gravă. Şi făcea ameninţări zguduitoare de mai mulţi ani.

Cu toate acestea, poliţia consideră că nu a dat semne că va deveni violent. Berta Popescu urmăreşte ancheta de la Oneşti, unde poliţia susţine că în urma verificărilor, a ajuns la concluzia că individul nu va deveni violent.

Între timp, soţia agresorului a fost şi ea reţinută pentru complicitate la răpirea celor doi muncitori, iar azi va afla dacă va fi arestată preventiv pentru 30 de zile.

Criminalul de 68 de ani este în spital, după ce a fost împuşcat de mai multe ori de forţele de intervenţie.

Imagini cu momentul în care poliţiştii au intrat cu forţa în apartamentul din Oneşti

Un martor a filmat exact momentul în care poliţiştii au spart uşa agresorului din Oneşti. Pe înregistrare se aud şi împuşcăturile.

