Delia, dezvăluiri privind fenomenul hărțuirii elevilor în şcoli: "E trist și extrem de adevărat”

Mai exact, într-o serie de Instatories, Delia a transmis un mesaj tranșant privind comportamentul profesorilor la adresa elevilor subliniind că nu mai are toleranță pentru astfel de persoane.

Declarațiile făcute de Delia vin după ce actrița Viorica Vodă a vorbit într-un discurs de pe scena Premiilor Gopo 2022 despre experiența ei cu hărțuirea sexuală din lumea teatrului și filmului.

„Storytime. Îmi amintesc cum în perioada liceului, o parte din profesorii de muzică le spuneau elevelor cum: „Vai, măi, ți-au crescut sânii față de luna trecută.” Și le pipăiau efectiv pe sâni. Asta se întâmpla la liceu la Lipatti. Acest gen de abuzuri există și au existat dintotdeauna. Că alegi să crezi, să înțelegi sau nu…

Că te gândești că: „Vai, ea de ce a așteptat 10 ani să povestească?”. Atâta i-a luat. Atâta i-a luat să-și facă curaj să povestească treaba asta. N-ai niciun drept să judeci. Ai drept să judeci agresorul, nu victima.

Și repet, fără niciun fel de exagerare. Discuțiile erau auzite de mine, în clasă fiind de față când se discuta cu o colegă despre: „Și, ești la menstruație? Ți-a venit? Când ți-a venit, de cât timp? Ia uite, ți s-au umflat sânii.” Și apoi se mergea mai departe la a palpa sânii. Nu bat câmpii o secundă. E trist și este extrem de adevărat.”

Mai mult, artista trage şi un semnal de alarmă privind modul în care tânăra generație de astăzi este expusă unui tipar nociv făcând referire la femei ca la un obiect sexual.

„Mă bucur că ăștia crapă, generațiile ăstea, urmează să dispară de pe fața Pământului că așa e natura și sper ca generațiile următoare, văd că tendința e spre empatie, sper să fie mult mai educați în sensul ăsta și mult mai umani și nu atât de primitivi. Asta sper că e salvarea.

Deși, dacă dai o simplă ascultare unor piese din trap de astăzi, ai să sesizezi foarte multe „coardo”, „zdreanțo.” Sper că nu așa stau lucrurile și că nu gândesc așa la bază și că e doar o chestie de copil tâmpit care vrea să fie el, nu știu ce vrea să fie. Cât de amuzant e amuzant, adică n-ai cum la 13-14-15 ani să cânți despre „coarde.” Gen, cine te crede?.”

"Nu, nu mai am simțul umorului. Nu mai am toleranță pentru jeg uman"

Mai mult, Delia continuă dezvăluirile cu un episod referitor la comentariile cu tentă sexuală pe care le auzea atunci când avea 13 ani.

"Nu mai pot tolera glumele sexuale. O să vă dau exemplu ce fel de glume. Aveam 13 ani și veneam de la școală cu flautul în cutie în case-ul lui, el se ține într-un case, e o chestie care arată ca o vioară mai mică, mult mai mică.

Și auzeai când treceai pe lângă un șantier sau chiar și prin curtea școlii, mai puțin prin curtea școlii că toți colegii studiau la câte un instrument și nu se obișnuia, aveau cât de cât o cultură. Și auzeai de-astea: „Hei, fata cântă la ce atârnă.”

De ce faci asta unui copil, unui adolescent, unei femei, unei nu contează ce. De ce ești imbecil? De ce? Asta ca să știți dacă vă gândiți cumva când veniți la iUmor și vă gândiți la vreo temă de roast și vă gândiți să vă legați de vreun instrument de suflat, ca să știți să n-avem discuții după aia „că de ce s-a supărat”, „că nu mai are simțul umorului.”

Nu, nu mai am simțul umorului. Nu mai am toleranță pentru jeg, efectiv nu mai am toleranță pentru jeg uman. N-ai trăit tu copilăria mea, nu știi cum m-au afectat lucrurile astea.

Ți se pare că faci o glumă inocentă, care pentru mine nu e o glumă inocentă. Mie îmi trezește niște lucruri. Îmi faci rău. Nu vreau să-mi faci rău. E atât de simplu”, a mai povestit Delia pe Instagram.