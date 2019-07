Descoperiți. Avocata Maria Vasii, detalii exclusive despre criminalul din Caracal: „Primise interdicție de a se afla în Italia. Organele judiciare române erau obligate să-l pună sub monitorizare”

Avocata Maria Vasii a făcut o serie de dezvăluiri, în exclusivitate în emisiunea „Descoperiți”, prezentată de Andreea Sava, referitoare la criminalul din Caracal care a îngrozit o țară întreagă.

„Din informațiile la care am avut acces, am înțeles și nu sunt complete, am înțeles că venea cu o poveste judiciară în spate, primise expulzare și interdicție de a se afla pe teritoriul Italiei pentru că a fost depistat cu anumite comportamente anormale care erau la limita dintre legea penală și legea morală, dar sigur că autoritățile din Italia au sesizat un comportament patologic la limita psihopatului de interes penal.

În aceste condiții, organele judiciare române erau obligate să pună sub monitorizare specială această persoană. E foarte ciudat cum noi acum trebuie să-i vedem pe acești polițiști ca niște fete mari care se sfiau să se apropie de ușa acestui individ numai pentru a nu-și pierde locul de muncă. Ar trebui să-i întrebăm cum justifică faptul că au încasat niște salarii, fiind obligați să asigure protecția vieții unei persoane, iar cei care au gestionat apelul 112 nu și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile. În loc să știm de soarta Alexandrei, se presupune că ea a murit, în timp ce toți acești bărbați se comportau ca niște bebeluși”.