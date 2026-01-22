Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume

Într-o fabrică gigantică înconjurată de munți acoperiți de zăpadă, un lift coboară caroseriile de oțel ale mașinilor la începutul unei linii de asamblare. Tocmai au fost sudate de roboți. Apoi, o armată de muncitori în pantaloni roșii și tricouri albe va transforma aceste carcase de oțel în mașini finite. În fiecare minut, o mașină iese asamblată, „clipind” din faruri. Aceasta este fabrica europeană a companiei auto coreene Kia, chiar lângă orașul Zilina, în nordul Slovaciei, țară care produce aproape un milion de mașini pe ani, scrie BBC News.

Kia spune că aceasta reprezintă o investiție de 2,5 miliarde de euro. Volkswagen produce, de asemenea, mașini în Slovacia. La fel și Stellantis (fostele Peugeot-Citroën, Fiat și Chrysler) și Jaguar Land Rover. Volvo va deschide o fabrică de mașini electrice aici în 2027.

Slovacia, cu o populație de 5,4 milioane de locuitori, produce aproape un milion de mașini pe an. Acesta este un număr mic în comparație cu cei mai mari producători din lume, cum ar fi China, care produce nu mai puțin de 31 de milioane de mașini pe an.

Totuși, Slovacia este producătorul numărul unu pe cap de locuitor în raport cu mărimea populației sale.

„Încă din copilărie, mașinile sunt pasiunea mea. Acum fac parte din echipă și pot construi mașinile, așa că este o slujbă de vis”, spune Marcel Pukhon, în vârstă de 48 de ani, muncitor la linia de asamblare, unul dintre cei 3.700 de angajați ai fabricii Kia.

Marcel a locuit în Irlanda de Nord și Anglia înainte de a se muta înapoi în Slovacia, țara sa natală, pentru a lucra aici.

La partea de izolare a ușilor de pe linia de asamblare se află Simona Krnova, în vârstă de 23 de ani. A studiat economia înainte de a veni aici. Nu este jobul ei de vis dar are și avantajele sale.

„Jumătate din familia mea lucrează aici, așa că am vrut să încerc. Îmi plac oamenii”, spune ea.

Cât despre salariul ei, ea câștigă 1.300 de euro pe lună și, mai târziu, salariul va crește. Kia spune că media la unitate este de 2.400 de euro pe lună.

Aceasta este substanțial mai mare decât salariul mediu lunar al țării pe întreaga economie, conform datelor oficiale, care a fost de 1.403 euro în 2023.

Dar, în același timp, este considerabil mai mică decât media la nivelul UE de 3.417 de euro.

Simona spune că este mândră de faptul că Slovacia produce atât de multe mașini.

„Îmi place faptul că, datorită acestui fapt, producția de aici susține societatea noastră”, spune ea.

Practic toți cei care lucrează la uzina Kia sunt slovaci. Prezența coreeană este formată din câteva zeci de manageri care locuiesc într-o comunitate închisă pe care au construit-o special la marginea unui sat aflat la câțiva kilometri distanță.

Pe vremea când Slovacia făcea parte din Republica Socialistă Cehoslovacă, mașinile fabricate de aceasta erau, conform standardelor occidentale, de proastă calitate, zgomotoase și lente.

Dar după ce Revoluția de Catifea din 1989 i-a dat afară pe conducătorii comuniști, Volkswagen a început să investească în producătorul auto cehoslovac Skoda în 1991. Până în 2000, deținea întreaga companie.

Alți producători străini de automobile au început, de asemenea, să investească în noile națiuni Republica Cehă și Slovacia, cele două părți ale fostei Cehoslovacii după separarea acesteia în 1993.

Expertul în industria auto Peter Prokop afirmă că, pe atunci, costurile cu forța de muncă din Slovacia erau 20% din cele din Germania.

Prokop, șeful Give Management Consulting, o companie cu sediul la München care oferă consultanță clienților din sectorul auto, adaugă că Slovacia are încă un avantaj considerabil în ceea ce privește costurile.

„Pe de o parte, încă aveți salarii mai mici. Aș spune că 60% din salariile occidentale. Dar aveți și o productivitate ridicată. Deci este cu siguranță competitiv”, spune el.

Mai jos, pe linia de asamblare Kia, o mașinărie care instalează sistemele de aer condiționat ale mașinilor interpretează puțin Mozart în timp ce avansează pentru a avertiza oamenii să se dea la o parte. Multe dintre vehicule au volanul pe dreapta, în stil britanic.

Cea mai mare piață pentru mașinile pe care le produc la fabrică este într-adevăr Regatul Unit, unde Kia este acum a patra marcă cel mai bine vândută după VW, BMW și Ford.

Spania, Italia și Germania sunt următoarele mari piețe din Europa pentru mașinile Kia.

Directorul executiv demisionar al Kia Europe, Marc Hedrich, spune că industria auto din Slovacia beneficiază și ea de locația centrală a țării.

„Slovacia se află într-adevăr în inima Europei, destul de bine conectată la marile piețe”, spune el.

Rata ridicată a Slovaciei de generare a energiei cu emisii reduse de carbon, de la hidro la nucleară, și utilizarea tot mai mare a surselor regenerabile, înseamnă, de asemenea, că mașinile electrice din țară sunt eligibile pentru niveluri mai mari de reduceri guvernamentale atunci când clienții le cumpără, cum ar fi subvenția pentru mașini electrice din Marea Britanie.

Un alt avantaj important al Slovaciei este rețeaua sa densă de furnizori din industria auto. Aproximativ 360 de companii lucrează pentru industria auto.

„Baza de furnizori este enormă. Acest lucru este esențial”, spune Hendrich.

Kia nu a dorit să intre în detalii despre stimulentele primite de la guvernul slovac pentru a începe producția în țară în 2006.

Totuși, Hedrich a declarat că a primit un credit fiscal de 29 de milioane de euro pentru transformarea liniilor de producție din Slovacia pentru noile sale vehicule electrice, al căror cost total a fost de 108 milioane de euro.

Guvernul slovac oferă aceste stimulente producătorilor de automobile deoarece beneficiile pentru țară sunt enorme.

„A existat o scădere uriașă a șomajului și o creștere semnificativă a puterii economice a regiunii Žilina datorită Kia”, spune primarul orașului, Peter Fiabane.

„Astăzi, peste 20.000 de persoane sunt angajate direct de Kia și de alte companii legate de Kia prin producție”, subliniază el.

Hedrich adaugă, de asemenea, calitatea lucrătorilor disponibili în Slovacia. La Școala Tehnică din Zilina, 100 de elevi urmează un „program dual” sponsorizat de Kia, prin care alternează între studiu și muncă la fabrică.

La Universitatea separată din Zilina, aproximativ 400 dintre absolvenții săi obțin locuri de muncă legate de industria auto în fiecare an.

În timp ce Slovacia este în frunte, alte foste națiuni din blocul estic au văzut, de asemenea, producători auto occidentali și asiatici înființați fabrici. În Republica Cehă există Hyundai, Toyota și VW, în timp ce în Polonia sunt Toyota, Stellantis și din nou VW.

Între timp, Audi, Mercedes-Benz și Suzuki au fabrici în Ungaria, Ford și Renault sunt în România, iar Ford este în Serbia. Toate sunt atrase de salariile mici, de o tradiție a industriei și de lucrătorii educați.