Gerul și ninsorile distrug șoselele din România. Șoferii evită cu greu gropile apărute: „Mi-am spart și baia de ulei la mașină”

România s-a umplut de gropi după gerul puternic din ultimele zile. Drumurile s-au transformat într-un adevărat test de rezistență pentru șoferi, iar autoritățile par depășite de valul de reparații necesare. Temperaturile scăzute, urmate de dezgheț, au făcut ravagii în asfalt iar, în marile orașe, șoferii se plâng că fiecare kilometru parcurs înseamnă un risc pentru mașină.

După episoadele de ger și ninsori abundente, gropile au apărut pe multe drumuri din țară. Nici șoselele de mare viteză nu au scăpat. Pe centura Oradea, carosabilul este afectat serios. În asfalt au apărut mii de gropi. Gerul, umiditatea, materialele de deszăpezire și traficul de peste 20.000 de mașini pe zi au făcut ca asfaltul să cedeze.

Echipele de intervenție au început plombările de la finalul săptămânii trecute. Lucrările se fac cu mixtură asfaltică la rece, sub coordonarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.

„Se lucrează intens în această perioadă. Este adevărat că mai sunt gropi. Noi sperăm ca până la sfârșitul acestei săptămâni toate gropile care au apărut în ultima perioadă pe șoseaua de centură a municipiului Oradea să fie astupate”, a spus Octavian Haragoș, purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea.



În Hunedoara, craterele sunt atât de mari încât au devenit adevărate capcane, iar șoferii le evită cu greu.

„Este teroare. Plătim taxe, impozite și toate celelalte, mai ales rovinieta, care s-a dublat, iar acum este prăpăd. Dumneavoastră ați dat cu mașina în groapă? Ați reușit să le evitați sau nu? N-am evitat nimic. Mi-am spart și baia de ulei la mașină”, a spus un șofer.



Mecanicii auto spun că aceste gropi pot provoca daune la mașini și că mulți șoferi au ajuns la service-uri cu jantele și cauciucurile distruse.

„Apar îndoiri, crăpături la jante, zgârieturi și gâlme în cauciucuri. Se pot repara, se pot remedia. Costurile medii, să zic, pornesc cam de la 200 de lei pentru o jantă îndreptată; dacă apare și sudură, apar și costuri suplimentare”, a explicat Andrei Griill, mecanic auto.



Și în județul Arad, aceeași problemă.

„Cum se circulă pe drumurile din Arad dupa deszăpezire? Un pic cam prost, sunt gropi de destul de multe”, a spus un alt șofer.

„Executăm zilnic lucrări de reparații cu mixtură stocabilă. Sunt lucrări specifice sezonului rece. Reparațiile provizorii vor fi urmate de lucrări de refacere a stratului de uzură, în condiții meteo favorabile”, a afirmat Alina Sabou, purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara.

Până când drumul va fi reparat, șoferii vor fi nevoiți să fie foarte atenți la gropi și să le evite cât pot de mult.