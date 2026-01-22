Ce este provocarea "Off February", care are loc în Franţa, Spania, UK şi SUA şi îndeamnă oamenii să renunţe la reţelele sociale

Ce este provocarea "Off February" / foto: Hepta/ Zuma Press/ Pavlo Gonchar

După "Dry January", vine rândul "OFF February". Lansată în premieră în patru ţări, această provocare invită publicul să se deconecteze de la reţelele sociale pe tot parcursul lunii februarie şi să profite de "timpul regăsit", notează Agerpres.

Campania, care se desfăşoară simultan în Franţa, Spania, Regatul Unit şi Statele Unite, "nu are drept scop culpabilizarea sau stigmatizarea", după cum a explicat pentru AFP Diego Hidalgo Demeusois, iniţiatorul primei ediţii. "Ea se vrea a fi o celebrare a acestui timp regăsit", a adăugat el.

"Peste 54 de ore pe lună: acesta este timpul pe care francezii îl petrec 'scrollând', în timp ce oricare altă activitate este mai favorabilă stării de bine", a declarat acest fost antreprenor franco-spaniol (creatorul Amovent, platformă de carpooling; Pontejos, restaurare de clădiri), absolvent al Sciences Po Paris şi Cambridge, care militează pentru "repoziţionarea digitalului în serviciul umanului".

Reţelele sociale, interzise celor sub 15 ani, în Franţa?

În Franţa, mai multe proiecte de lege în curs de elaborare vizează interzicerea reţelelor sociale persoanelor sub 15 ani - la fel ca în Australia, pentru persoanele sub 16 ani. Iar în Regatul Unit, Camera Lorzilor a votat miercuri seara un amendament care vizează interzicerea accesului la reţelele sociale persoanelor sub 16 ani.

"Toate activităţile care au fost canibalizate de reţele, activitatea fizică, sociabilitatea, toate acele mici momente din viaţa de zi cu zi pe care le petrecem gătind, plimbându-ne, dormind sau nefăcând nimic", a spus Demeusois, "sunt mai favorabile stării de bine" decât orele petrecute pe reţelele sociale.

Mişcarea "OFF", pe care a înfiinţat-o în 2024, creează un "cadru colectiv, solidar şi încurajator" şi invită, prin iniţiative concrete, la "redobândirea controlului asupra propriului timp", pe modelul "Dry January", care promovează abstinenţa de la alcool în luna ianuarie.

Într-un moment în care Agenţia naţională de securitate sanitară (ANSES) din Franţa avertizează asupra efectelor nocive ale reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a adolescenţilor, după ce a analizat o mie de studii ştiinţifice, această mişcare reaminteşte că "hiperconectarea" afectează "somnul, concentrarea şi interacţiunile sociale".

"OFF", pe care o finanţează, are printre partenerii din Franţa Centrul Naţional al Cărţii, colectivul Surexposition a Écrans, asociaţia Leve les Yeux şi colectivul de profesori Education Numérique Raisonnée.

Alţi parteneri susţin "OFF February" din Regatul Unit, Spania, Elveţia, Polonia, Kenya şi Australia, potrivit iniţiatorului său. La Madrid, simpatizanţi deghizaţi în zombi, cu ochii lipiţi de telefoanele mobile, au străbătut centrul oraşului, sâmbătă, pentru a promova evenimentul.

Evenimentul "Mergi în loc să scrollezi"

La 7 februarie va avea loc la Marsilia, în sudul Franţei, evenimentul "Walk instead of Scroll" (Mergi în loc să "scrollezi", termen ce face referire la derularea conţinutului pe telefonul mobil), "o plimbare de 5,04 kilometri", cumulul într-o lună a "180 de metri parcurşi, în medie, în fiecare zi cu degetele, 'scrollând'".

Mişcarea "OFF", al cărui manifest a fost semnat de peste 300 de personalităţi internaţionale din domeniile sănătăţii, ştiinţei, culturii sau educaţiei, invită la "regândirea colectivă a relaţiei noastre cu tehnologiile digitale, fără a le respinge", ci "repunându-le în slujba omului".

"Dacă privim empiric ceea ce se petrece în lume, suntem frapaţi de similitudinile dintre curbele de creştere a problemelor de sănătate mintală şi deteriorarea nivelului educaţional aproape peste tot", a declarat fondatorul. "Şcoala trebuie să rămână cu adevărat un sanctuar al relaţiilor dintre oameni", a adăugat el.

De fapt, unii fac un pas înapoi. După ce a mizat puternic pe digitalizarea şcolilor începând din 2017, Suedia urmează să publice până la 9 mai rezultatele unui studiu care vizează propunerea de măsuri pentru limitarea impactului negativ al ecranelor asupra concentrării şi nivelului şcolar al copiilor.