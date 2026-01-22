Politico: „Visul nostru american a murit”. Europa recunoaște că Trump nu este de partea ei

5 minute de citit Publicat la 23:18 22 Ian 2026 Modificat la 23:18 22 Ian 2026

Statele Uniunii Europene i-au băgat pe Donald Trump și administrația sa în tabăra "băieților răi". Foto: Getty Images

Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificil de digerat până recent: aceea că americanii sunt acum "băieții răi".

Pe fundalul evenimentelor de la Davos și în contextul în care liderii celor 27 de state UE s-au reunit, joi, la Bruxelles, pentru un summit de urgență, această evaluare este predominantă în aproape toate capitalele din Europa, scrie Politico, citând, la adăpostul anonimatului, nouă diplomați UE.

Politico precizează că "acești oficiali provin din țări care au grade diferite de afecțiune istorică față de SUA".

"Ei au precizat clar că acest mod de gândire - schimbarea perspectivei față de SUA - este deosebit de pronunțat în capitalele care au avut anterior cele mai puternice legături cu Washingtonul", adaugă publicația.

Sentimentele de teamă și scepticism rămân, în ciuda faptului că Donald Trump a declarat miercuri seară că a ajuns la un acord privind Groenlanda și că nu va impune, până la urmă, noi tarife unor țări europene.

Reiterarea pretențiilor SUA față de Groenlanda, pe care Trump le-a expus miercuri la Davos, și cererea sa de "negocieri imediate" pentru obținerea insulei, au reprezentat, pentru mulți lideri, picătura care a umplut paharul.

Pe parcursul anului trecut, acești conducători europeni s-au agățat de speranța că cele mai rele temeri ale lor legate de Statele Unite - națiunea care a garantat securitatea europeană din 1945 - nu se vor materializa.

Diplomat UE: Visul nostru american este mort. Donald Trump l-a ucis

Dar momentul ipocriziei politicoase s-a încheiat.

"A venit momentul să ne opunem lui Trump", a declarat pentru BBC Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO și fost prim-ministru danez.

"Visul nostru american este mort. Donald Trump l-a ucis", a spus, la rândul său, un diplomat UE dintr-o țară care s-a numărat printre campionii relației transatlantice la nivelul blocului comunitar.

Coalizarea Europei va fi și mai evidentă, pe măsură ce Trump va continua cu represaliile politico-economice, cu agresivitatea și cu pretențiile sale privind Groenlanda.

Președintele francez Emmanuel Macron a prefigurat acest lucru în discursul susținut cu ochelari de soare la Davos, unde a avertizat că Europa "are instrumente foarte puternice care trebuie folosite atunci când nu este respectată și când regulile jocului nu sunt respectate".

Discursul lui Trump de la Davos, în care a numit "teritoriu american" insula autonomă din regatul Danemarcei, nu a contribuit cu nimic la reducerea tensiunilor, cu o zi înainte de întâlnirea organizată în grabă la Bruxelles, pentru a discuta următorul răspuns UE la ordinea postbelică în dezintegrare.

Chiar dacă Trump a exclus utilizarea forței militare pentru a dobândi Groenlanda, guvernele UE nu sunt mai liniștite: limbajul lui Trump a rămas agresiv, iar obiectivele sale în legătură cu teritoriul înghețat, poziționat strategic și bogat în minerale rare, nu s-au schimbat.

Nici retragerea amenințării de a impune tarife vamale celor opt țări europene despre care consideră că îi stau în cale în Groenlanda nu a liniștit apele, pentru că deja lucrurile au mers prea departe, în opinia liderilor de pe continent.

Liderii UE, gata să folosească instrumentul coercitiv conceput anterior pentru a ține China la respect

"Poate că această presiune (exercitată de Trump, n.r.) ne oferă câteva luni, sau poate că este un lucru permanent. Cred că discursul (președintelor american la Davos) va da de gândit în majoritatea capitalelor, dacă nu în toate, fie că le-au fost sau nu impuse tarife", a subliniat un diplomat european.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rezumat starea de spirit în timpul cuvântării rostite marți la Forumul Economic Mondial.

"Lumea a suferit o schimbare permanentă. Trebuie să ne schimbăm odată cu ea", a spus ea.

Înainte ca Trump să spună, miercuri, că renunță la noile tarife, liderii UE pregăteau să solicite Comisiei Europene să pregătească împotriva SUA cea mai puternică armă comercială a blocului, Instrumentul Anticoercitiv (ACI).

UE și-a creat această "bazooka comercială" în 2023 pentru a face față amenințării entităților ostile, în special China, în legătură cu care se teme că își folosesc piețele și forța economică pentru a șantaja blocul comunitar să intre sub influența lor.

Ideea ca Bruxelles-ul să folosească ACI împotriva SUA era anterior de neconceput.

Oficial UE: Summit-ul de urgență de la Bruxelles, echivalentul unei terapii pentru europeni

Summitul organizat de urgență va fi similar cu terapia, a declarat un oficial UE familiarizat cu preparativele pentru Consiliul European de joi.

Reuniunea oferă liderilor participanți oportunitatea de coagula un răspuns concret la discursul lui Trump de la Davos și la afirmația sa ulterioară privind un acord legat de Groenlanda.

Evaluarea că SUA nu mai este un aliat de încredere a venit treptat.

Un prim duș rece a a fost atunci când administrația Trump și-a publicat Strategia de Securitate Națională, la începutul lunii decembrie 2025. Aici, se spune că SUA vor stimula "partidele patriotice europene" în detrimentul UE.

Asta poate explica într-o oarecare măsură de ce unii lideri din UE, precum Viktor Orbán în Ungaria, sunt solidari cu Trump, notează Politico.

Alte elemente care au zguduit somnul iluziilor liderilor UE:

ambasadorul SUA în Islanda s-a autointitulat guvernatorul celui de-al 52-lea stat american

Trump i-a trimis o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Sore, în care a avertizat că "neacordarea Premiului Nobel pentru Pace (președintelui SUA, n.r.) înseamnă că nu se va mai simți obligat să se gândească exclusiv la pace".

Un reprezentant important al UE s-a declarat convins că scrisoarea este un fals, însă ulterior autenticitatea acesteia a fost confirmată.

Diplomați UE: situația generată de SUA seamănă cu perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial

Doi diplomați de rang înalt cu care Politico a vorbit separat au comparat starea actuală a SUA cu perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial.

"Cred că am trecut deja de 'momentul München'", a spus unul dintre ei, referindu-se la o întâlnire din 1938 în care Marea Britanie, Franța și Italia au cedat în fața lui Adolf Hitler, permițându-i să anexeze Cehoslovacia, cu speranța că liderul nazist se va opri acolo.

"Ne dăm seama că a-l îmbuna pe Trump nu mai este calea corectă", a adăugat el.

Schimabrea poziției SUA față de Europa în a doua administrație Trump a fost în mod particular dureroasă pentru Danemarca.

Danezii au fost timp de decenii printre cei mai prietenoși aliați ai Americii.

Danemarca a desfășurat forțe în sprijinul SUA în unele dintre cele mai periculoase zone de conflict din Orientul Mijlociu, inclusiv în provincia Helmand din Afganistan.

În urma participării la războaiele SUA, țara a suferit printre cele mai mari pierderi de vieți omenești pe cap de locuitor.

"Atât de mulți dintre noi am studiat în SUA, încât cu toții am vrut, la un moment dat, să lucrăm acolo. Ce se întâmplă acum este pur și simplu o trădare", a conchis un oficial danez.