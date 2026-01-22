FCSB a pierdut cu 1-4 în fața croaților de la Dinamo Zagreb, în penultima etapă a Ligii din Europa League

<1 minut de citit Publicat la 23:58 22 Ian 2026 Modificat la 23:58 22 Ian 2026

Daniel Bîrligea a marcat unicul gol al Roș-Albaștrilor. Foto: Agerpres

FCSB a pierdut, joi seară, penultima etapă din Faza Ligii din Europa League, disputată în Croația, cu Dinamo Zagreb. Gazdele au deschis scorul în minutul 7 și au condus pe tot parcursul meciului.

Dinamo Zagreb a deschis scorul în minutul 7, prin Monsef Bakrar, și au mărit avantajul în minutul 11, prin Dion Beljo.

Roș-albaștrii au reușit să reducă din diferență înainte de pauză, prin Daniel Bîrligea, în minutul 42. După pauză, FCSB a mai încasat două goluri, în minutul 73 de același Dion Beljo și în minutul 90+4 de Sandro Kulenovic.

Asfel, FCSB coboară pe locul 29, cu numai 6 puncte acumulate. Ultima etapă din Faza Ligii se va disputa pe 29 de ianuarie, cu Fenerbahce, pe Arena Națională.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, FCSB a avut 53% posesie, 7 șuturi totale, trei pe poartă și zero ocazii mari, în timp ce Dinamo Zagreb a avut 47% posesie, 16 șuturi totale, 7 pe poartă și patru ocazii mari.