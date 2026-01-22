Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade

ThermoWood provine din pădurile de pin din Finlanda. Foto: Getty Images

Tipul și calitatea izolației unei locuințe sunt esențiale nu doar pentru consumul de energie, ci și pentru confortul zilnic și durata de viață a clădirii. Bineînțeles că sunt foarte importante și costurile de încălzire, scrie Blic.

Însă de la o țară la alta, soluțiile diferă semnificativ. În timp ce în multe zone se folosește polistirenul, în Norvegia, unde temperaturile de iarnă coboară frecvent mult sub zero, se preferă materiale complet diferite.

Casele din Norvegia, construite în mare parte din lemn

Norvegia este cunoscută pentru abordarea sa aparte în construcția locuințelor. O mare parte dintre case sunt realizate din lemn, o alegere dictată de condițiile naturale, tradiție și tehnologiile moderne din construcții.

Lemnul a fost secole la rând cel mai accesibil material de construcție, datorită pădurilor întinse. Combinat cu o izolație eficientă, acesta se comportă excelent chiar și în condiții de frig extrem și rezistă foarte bine la umiditate.

Plăci speciale care nu se deformează

Pe fațadele caselor din Norvegia este frecvent întâlnită placarea cu ThermoWood, un tip de lemn tratat termic. Procesul presupune încălzirea lemnului la temperaturi cuprinse între 160 și 215°C, folosind abur. În urma acestui tratament, materialul absoarbe mult mai puțină apă, devine mai stabil dimensional și mai rezistent la putrezire, mucegai și dăunători.

Placarea ThermoWood rezistă foarte bine la ploaie, îngheț, dar și la radiații solare. Montată corect și întreținută minimal, își păstrează calitățile timp de zeci de ani. În plus, oferă o bună izolație termică și protecție împotriva umidității. Datorită tratării termice, lemnul nu reține apa și nu transferă căldura, protejând locuința de frig iarna și de căldură excesivă vara. Un beneficiu suplimentar este și reducerea zgomotului exterior.

ThermoWood provine din pădurile de pin din Finlanda, motiv pentru care este extrem de popular în țările scandinave. Lemnul utilizat este recoltat exclusiv din păduri gestionate responsabil, destinate special acestui tip de producție.

Lemnul se potrivește atât caselor moderne, cât și celor tradiționale

Pe lângă avantajele tehnice, lemnul aduce și un plus estetic. Fațadele din lemn oferă un aspect cald și natural și se potrivesc atât construcțiilor moderne, minimaliste, cât și celor tradiționale.

Un alt avantaj important este faptul că lemnul este un material permeabil la vapori, permițând eliminarea naturală a umidității din structură. Astfel, riscul de condens și apariția mucegaiului sunt reduse, iar locuința „respiră” mult mai bine.