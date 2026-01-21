Poate v-ați întrebat cum a ajuns Trump să zboare cu elicopterul său prezidențial prin Elveția. Iată cum. Plus alte detalii interesante

Elicopterul prezidențial al SUA, Marine One, este transportat cu ajutorul unui avion cargo militar al armatei americane. Foto: Profimedia Images

După ce aeronava Air Force One a aterizat miercuri la Zurich, președintele SUA, Donald Trump, a luat elicopterul său prezidențial Marine One, cu care a zburat direct până la Davos, unde se desfășoară Forumul Economic Mondial. În linie dreaptă, distanța de la Washington la Davos este de peste 6.700 de kilometri. Cum a ajuns elicopterul prezidențial să străbată o astfel de distanță? Simplu: cu ajutorul unui avion special de transport al armatei americane. Este o practică obișnuită, folosită de președinții SUA, în timpul călătoriilor peste hotare, se arată într-un material publicat în George W. Bush Presidential Library.

„Marine One” este indicativul de zbor al oricărui elicopter la bordul căruia se află președintele Statelor Unite, similar cu „Air Force One” - apelativ folosit în cazul oricărui avion se află liderul de la Casa Albă.

Elicopterele „Marine One” care îl transportă de regulă pe președintele SUA fac parte din Escadrila Unu de Elicoptere a Corpului Infanteriei Marine americane.

Această escadrilă are în compunere aeronave VH-60N Black Hawk și SH-3D Sea King (cea mai des folosită în zborurile prezidențiale, inclusiv pe ruta Zurich-Davos de miercuri).

Aceste elicoptere se disting prin culorile oliv și alb (folosită în partea superioară a aeronavei). Sea King poate transporta 14 pasageri, în vreme ce Black Hawk poate transporta 11 persoane la bord.

Până la 5 elicoptere „Marine One” pot fi folosite într-o vizită peste hotare a președintelui SUA

În cadrul călătoriilor din străinătate ale liderului american, aceste aeronave sunt transportate cu ajutorul avioanelor de transport ale armatei SUA, precum C-5A sau C-17.

În unele vizite oficiale sunt folosite chiar și până la 5 astfel de elicoptere: unul pentru transportul propriu-zis al președintelui SUA, iar celelate sunt folosite pe post de „momeli”.

Tot cu ajutorul aeronavelor militare cargo sunt transportate și mașinile din convoiul prezidențial: cel puțin două limuzine Lincoln One, supranumite „The Beast”, plus mașinile din escortă folosite de Secret Service și cele pentru stafful prezidențial.

Limuzina prezidențială Lincoln One în cala unui avion militar de transport al armatei SUA. Foto: Profimedia Images

Conform BBC, pregătirile pentru o astfel de vizită de stat încep cu „mai multe săptămâni” înainte ca liderul de la Casa Albă să ajungă, efectiv, la destinație.

În cazul președintelui Trump, anturajul său din călătoriile externe ajunge la câteva sute de persoane și în jur de 60 de agenți Secret Service însărcinați cu paza sa.

În timpul vizitei de stat făcute de Trump în Regatul Unit în toamna anului trecut, trei avioane militare cargo C-17 Globemaster au fost folosite pentru transportarea a trei elicoptere Sikorsky VH-3D Sea King, informează publicația The Standard.