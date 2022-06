A cumpărat dezinfectant de la farmacie și l-a turnat peste brânzeturile cumpărate de la supermarket. Ce a urmat | "Dezamăgitor, nu-i așa?!"

Inspectorii ANPC fac des controale pentru a verfica dacă producătorii sunt cinstiți, însă și clienții au la îndemână un test simplu. Dacă nu vrei să duci brânza sau smântâna pe care tocmai ai cumpărat-o la laborator, poți cumpăra de la farmacie un dezinfectant pe bază de iod, așa cum este Betadine. O picătură din acest dezinfectant va arăta dacă produsul achiziționat conține amidon, de exemplu.

Dacă brânza conține amidon, locul în care ai picurat Betadine se va colora în albastru. În caz contrar, nu-și va schimba culoarea. Amidonul din brânza de casă nu reprezintă un pericol pentru sănătate, dar e un indiciu că produsul pe care îl avem în față nu este natural 100%. În plus, contribuie la apariția kilogramelor în plus, deoarece amidonul aduce un număr de calorii în plus.

Iată cum se poate face acest test simplu:

Brânza şi vinul au influenţă pozitivă asupra creierului

Brânza si vinul au influenţă pozitivă asupra creierului, este concluzia unei cercetări efectuate la Iowa State University. Studiul este prima analiză pe scară largă care face legătura între anumite alimente și acuitatea cognitivă la vârste mai înaintate.

Dieta zilnică poate avea un efect pozitiv direct asupra abilității cognitive. Este concluzia și publicate în Journal of Alzheimerʼs Disease.

Cercetătorii au analizat date colectate de la 1.787 de adulți din Regatul Unit prin UK Biobank, o amplă bază de date biomedicale conținând informații genetice și de sănătate amănunțite de la o jumătate de milion de britanici.

Baza de date este accesibilă global cu aprobare, pentru cercetători care efectuează studii vitale privind cele mai răspândite boli periculoase pentru viață.

