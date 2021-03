Prietena Dianei Șoșoacă a făcut COVID-19. Marina Almășan a mărturisit prin ce a trecut

„Am ales să nu vorbesc despre boala mea, atâta timp cât ea era în plină desfășurare. Odată pentru că, observand, în timp, influența pozitivă pe care o am asupra celor din jur, n-am vrut ca “întâmplarea” mea să-i “destabilizeze” emoțional pe cei ce am văzut că-și trag “din mine” energiile pentru a merge mai departe. (…)

În urma mea, sper, a rămas un virus care m-a atacat mișelește, îngenunchind toată prudența care m-a caracterizat, în tot acest an. Nu mă întrebați cum l-am luat. De unde. De la cine. Sunt unul din cei mai corecți purtători de mască, “spălători” de mâini și “păstrători” de distanțare fizică, în plus, sunt un om sănătos, care se hrănește corect, doarme bine, face sport și are o atitudine pozitivă.

Și totuși…fix de Ziua femeii, când Evele lumii primeau flori, parfumuri și declarații de iubire, mie mi-a pătruns în viață …Covid-ul. Mai întâi cu o durere atroce de coloană, însoțită de o febră moderată și o discretă tuse de genul celor pe care le dobândești, de regulă, atunci când ieși dezbracat, în frig. Ieșisem și eu, cu câteva zile în urmă, de aceea gandirii mele pozitive nu i-a fost greu să-i aplice stării mele un diagnostic nevinovat: bronșită.”, a scris Marina Almășan pe site-ul femeide10.ro.

Prietena Marinei Almășan, Diana Șoșoacă: Nu există pandemie

Totuși, prietena sa apropiată, Diana Șoșoacă, nu crede că virusul este atât de periculos. Senatoarea este total împotriva purtării măștilor de protecție și s-a aflat recent în fruntea manifestațiilor anti-restricții.

Șoșoacă a mers în Piața Victoriei pentru a protesta față de restricțiile impuse în România. Ea a acuzat conducerea centrului de vaccinare din România că nu a gestionat potrivit întreaga campanie. Șoșoacă a lansat și avertismente, amenințând că are dovezi care-i pot face pe adversarii săi să dispară "din toate structurile politice".

Diana Șoșoacă, apel la nerespectarea restricțiilor: N-au nicio bază legală, vă spune un avocat și un senator

"Pentru aflarea adevărului, încetarea minciunii, aflarea crimelor din spitale, pentru încetarea crimelor din școli... Este o tentativă de omor masca aceea în timpul orelor de sport. Cum își permit să facă așa ceva? (...)

Domnu' președinte să facă bine să vină aici, așa cum a venit în 2018, când s-a dat jos din jilț și a venit să vorbească la Universitate, alături de popor... Să vină domnul Iohannis să vorbească cu poporul român și cu singurul senator care e alături de oameni. Doamna doctor Groșan este un medic adevărat. Face exact ceea ce trebuie să facă un medic (...)

Rapotările sunt mincinoase! N-au legătură cu adevărul! Restricțiile nu au bază legală! Încălcați restricțiile, pentru că vă spune asta un avocat și un senator!", a spus Diana Șoșoacă.

