Diana Șoșoacă, spectacol în Parlament. Îi cere demisia premierului Ciucă: ”Să pună mâna pe carte și să învețe”

„Părțile italiene implicate trebuie să își ceară scuze României pentru afrontul adus unui demnitar român de către o jurnalistă grobiană și decadentă, pentru imaginea mizerabilă în care a fost prezentată România, pentru ofensa adusă autorității, pentru scandalul internațional provocat de o instigatoare mincinoasă, pentru implicarea unui diplomat italian în cercetarea penală, care a blocat ancheta penală, retragerea acestuia și repararea imaginii.

Prim-ministrul României trebuie să își dea demisia de urgență, să pună mâna pe carte și să învețe că dreptul de proprietate este inviolabil, că a fi jurnalist nu îți permite să intri pe proprietatea unui om și să- încalci dreptul la viață privată, dispozițiile GDPR, să ataci oamenii în propria lor casă și să filmezi fără acord. Să minți și să denigrezi o țară întreagă”, a declarat Diana Șoșoacă.

La instrucțiunile ministrului Di Maio, ambasadorul Italiei în România a cerut guvernului României lămuriri imediate despre scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni de la RAI veniți în casa ei pentru a realiza un interviu.

Ambasadorul și-a exprimat surprinderea și nemulțumirea, și a cerut autorităților române competente să investigheze cele întâmplate. Mai mult, sindicatul jurnaliştilor din Italia cere explicaţii oficiale Guvernului României după ce soţii Şoşoacă sunt acuzaţi de sechestrare şi ultraj în cazul echipei de jurnalişti străini.

În plângerea penală de zece pagini depusă la Secția 4 de Poliție din București împotriva Dianei Șoșoacă, jurnalista italiană Lucia Goracci susține că soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a mușcat-o de mână.

"Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare, având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soțul ei a adus în birou un sac negru, în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate.

Am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. A spus că nu le convin condițiile pe care ea le hotăraște, jurnaliștii pot să plece.

În acel moment echipa RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis ușa zicând că nu plecăm nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliție(...)", declară jurnalista Lucia Goracci, menționând că a reușit să evite să fie sechestrată, fugind pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliția s-a prezentat la fața locului, moment în care soțul senatoarei a început să-i împingă pe jurnaliștii italieni.

Goracci spune că soțul senatoarei i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a mușcat-o de mână.

"M-a mușcat de mână şi apoi am ieșit afară", menționează jurnalista în plângerea penală formulată după scandal.

