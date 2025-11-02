Digurile de la Dunăre sunt în pericol. Rozătoarele, şacalii şi vulpile sapă în structurile lor pentru a-şi face culcuş

Specialiştii au pus plăcuţe de avertizare pentru localnici, întrucât substanţele folosite devin toxice pentru animalele domestice. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Digurile de pe malul Dunării au noi duşmani: rozătoarele, șacaliişi vulpile. Schimbările climatice au dus la înmulțirea necontrolată a unor astfel de animale, iar ele sapă în diguri pentru a-şi face culcuş. Rozătoarele ajung să excaveze şi câţiva matri de galerii, care, cu timpul, distrug întreaga structură. Acum au loc acțiuni de îndepărtarea animalelor pentru a securiza zonele predispuse la inundaţii. Totodată, specialiştii au montat plăcuţe de avertizare pentru localnici, întrucât substanţele folosite devin toxice pentru animalele domestice.

În prezent, digurile de la malul Dunării sunt verificate la pas pentru a identifica locurile unde au fost ciuruite de rozătoare. Acestea fac șanțuri care ajung şi până la 3 - 4 metri adâncime. Specialiștii securizează găurile și pun pastile pentru a îndepărta animalele.

"Cu substanțe, substanțe omologate de gradul trei și patru. Sunt anunțate primăriile, sunt anunțate proprietarii care au animale ca să nu vină să pască animalele", a declarat Ioana Grecu, chimistă, pentru Antena 3 CNN.

"Ea, momentan, scoate pământ afară. Deci, galeria pe care o face, ea scoate pământul la suprafaţă", a explicat un specialist, iar una dintre colegele lui, chimista Ioana Grecu, a spus: "Deja au câte 6 - 7 cm (n.r.: galeriile). Le au pe bune găurile (n.r.: despre dimensiuni). Aşa, mai pune încă una (...), acum pune un pic de pământ şi, după aceea, iarba aia uscată".

Specialiştii au montat plăcuţe de avertizare pentru localnici, întrucât substanţele devin toxice pentru animalele domestice

Cele mai multe șanțuri sunt făcute de cârtițe. Ele sunt protejate de lege și nu pot fi omorâte, însă, pot fi îndepărtate. Iar în zonele în care se poate interveni chimic au fost puse plăcuţe de avertizare, pentru că devin toxice pentru animalele domestice.

"Cârtiţa face găuri mari, şacalul nu. El scoate pământul, face gropi şi izvorăşte apa", a spus un localnic, iar o femeie a declarat: "Şacali, e plin de şacali pe acolo, unde este cuscra mea – nu mai are curaj să iasă din casă seara. Şi bursucii ăştia sunt periculoşi".

Aceste lucrări au rol de apărare împotriva inundațiilor. Orice creștere de debit al Dunării pune în pericol localitățile de pe malul fluviului.

În România, de-a lungul Dunării, sunt 1.200 de km de diguri cu rol de apărare împotriva inundațiilor.