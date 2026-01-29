Directorul CNAIR a anunţat construcţia unui nou drum expres, de 120,47 km, în România: E parte din coridorul european strategic

Directorul CNAIR a anunţat construcţia unui nou drum expres, de 120,47 km, în România. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a declarat, joi, că au fost semnate contractele pentru construcția întregului Drum Expres Arad-Oradea, de 120,47 km. "Constructorul turc are la dispoziție 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în acest contract de execuție", a transmis Pistol. Drumul Expres Arad-Oradea este parte integrantă din coridorul rutier european strategic, care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee.

"Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad-Oradea (120,47 km)

Am semnat astăzi contractul pentru execuția Lotului 3 (47,07 km) al acestui drum expres strategic pentru România.

Este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție.

Constructorul turc (NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ) are la dispoziție 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în acest contract de execuție (FIDIC Roșu).

Finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, proiectul include construcția a 29 de structuri, printre care se remarcă pasajul de la km 108+925 (peste CF și DJ709B), cu o lungime de 592 de metri.

Drumul Expres Arad-Oradea este parte integrantă din coridorul rutier european strategic care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee", a comunicat Cristian Pistol, care a detaliat şi cele 3 loturi ale drumul expres Arad-Oradea:

"Acest nou drum de mare viteză este compus din 3 loturi:

Lotul 1 (33,7 km), la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km). Contract semnat în data de 28 mai 2025.

Lotul 2 (39,7 km), la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km). Contract semnat în data de 23 septembrie 2025.

Lotul 3 (47,07 km), la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km). Contract semnat astăzi, 29 ianuarie 2026".