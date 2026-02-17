Directorul CNAIR anunţă "interes crescut" pentru Drumul Expres Suceava – Siret, finanţat prin SAFE: "8 oferte pentru Lotul 3"

2 minute de citit Publicat la 20:50 17 Feb 2026 Modificat la 20:50 17 Feb 2026

Directorul CNAIR anunţă "interes crescut" pentru Drumul Expres Suceava – Siret, finanţat prin SAFE. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, marţi, un interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret, după ce au fost depuse 8 oferte pentru Lotul 3, iar pentru loturile 1 şi 2, s-au depus 12 oferte. Câștigătorul contractului va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectarea și executia lucrărilor. Întregul proiect al drumului strategic de mare viteză Suceava -Siret, în valoare totală de 5,74 miliarde lei (făra TVA) este finanțat prin SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).

"Interes crescut pentru Drumul Expres Suceava - Siret (55,7 km)

Au fost depuse astăzi 8 oferte și pentru construcția lotului 3 (Bălcăuți-Siret) al acestui nou drum de mare viteză:

- Asocierea BOG'ART SRL (lider) – STRACO HOLDING SRL – BIG CONF SRL – ADURO SRL (Romania)

- Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – AVTOMAGISTRALI EAD – HYDROSTROY AD (România - Bulgaria)

- Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria)

- Asocierea DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider) – CON-A OPERATIONS SRL – ROAD SOIL SRL (România)

- Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România)

- Asocierea FRASINUL SRL (lider) – STRAZI CONCEPT SRL – GOTT STRASSE SRL – BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD – INFRA EXPERT AD (România - Bulgaria)

- Asocierea NESS PROIECT EUROPE S.R.L. (lider) - MIS GRUP S.R.L. - PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (România)

- Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)

Câștigătorul contractului va avea la dispoziție 42 de luni pentru proiectarea și executia lucrărilor (12 luni proiectare și 30 de luni executie) și 1,55 miliarde lei (fără TVA) pentru:

- construirea a 12,65 km de drum expres nou,

- modernizarea DN2 între finalul drumului expres și intrarea în punctul de trecere a frontierei, pe o lungime de aproximativ 1,45 km.

- modernizarea Drumului Național M19, pe teritoriul Ucrainei, pe o lungime de aproximativ 15 km.

Pe traseul lotului 3 al drumului expres urmează să fie construite:

- 12 structuri, dintre care un pod peste râul Siret, cu o lungime de 967 de m,

- un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC)", a transmis Cristian Pistol.

Drumul va avea un rol strategic

"Întregul proiect al drumului strategic de mare viteză Suceava -Siret, în valoare totală de 5,74 miliarde lei (făra TVA) este finanțat prin SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).

Pentru loturile 1 și 2 au fost depuse 12 oferte (6 pe fiecare lot) în data de 30.01.2026.

Acest nou drum expres va avea atat rol civil cât și militar și va asigura conexiunea infrastructurii rutiere din România cu infrastructura rutieră din Ucraina.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice, cu încadrarea în termenul prevazut in Regulamentul UE nr. 1106/2025, respectiv luna mai 2026", a mai precizat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.