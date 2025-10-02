Directorul Transgaz: România are suficiente gaze pentru iarnă. Importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extreme

Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de peste 94% / Foto: Getty Images

În plină criză a energiei electrice, autoritățile ne dau asigurări că, în ceea ce privește gazele, nu vor fi probleme. Ion Sterian, directorul Transgaz, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că iarna aceasta consumatorii casnici și industriali nu vor avea probleme cu alimentarea, dar admite că, în caz de temperaturi extrem de scăzute, ar putea fi nevoie de importuri limitate, pentru câteva zile.

Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de peste 94% și vor ajunge la aproape 100% până la finalul lunii octombrie, a mai declarat directorul Transgaz.

„Deci, fiind astăzi la 94, 7%, undeva la sfârșitul lunii octombrie, când se termină ciclul de înmagazinare de gaze, vom ajunge la peste 97-98 de milioane de metri cubi. Trebuie să ținem cont că temperaturile sunt acum afară n-au mai fost de foarte mulți ani în România și consumul a crescut brusc, ajungând la 23 de milioane de metri cubi de gaze, aproape cât producția internă a României”, a declarat directorul Transgaz.

El a mai adăugat că importurile ar putea fi necesare doar în zile cu temperaturi extrem de scăzute.

„Deci, dacă se mai înmagazinează, cu siguranță, în funcție de temperatura de afară, circa 100–150 de milioane de metri cubi de gaze, la o iarnă normală nu ar trebui să importăm niciun metru cub de gaz.

Dar, dacă temperaturile vor fi ca în luna februarie, cu cele mai scăzute valori din istoria măsurătorilor meteorologice, e posibil ca, pentru câteva zile, să fie nevoie să importăm câteva milioane de metri cubi de gaze pentru a acoperi deficitul.

Nu pentru că nu există gaze, ele sunt înmagazinate, ci pentru că capacitatea de extracție și de livrare din depozite nu poate să asigure consumul total de gaz.

Dar, una peste alta, la iarnă nu vor fi probleme cu gaze la consumatorul casnic și non-casnic”, a mai complet acesta.

Totodată, el a mai subliniat că nu vor crește facturile românilor, așa cum s-a întâmplat cu cele de la energie electrică, după eliminarea plafonării.

„Nu, pentru că traderii și furnizorii de gaze, din experiența de iarna trecută, și-au luat și vor lua măsuri suplimentare să aibă contractate volume de gaze pe necesarul care va fi, dacă va fi, la momentele respective”, a încheiat directorul Transgaz.

De asemenea, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat, în urmă cu aproximativ patru săptămâni, la Antena 3 CNN, că „preţul gazului nu va creşte”.

„Iarna are două componente importante: gazul și energia electrică. Cea mai importantă este componenta de gaz. Am prelungit schema de plafonare la gaz până la 31 martie 2026, anul viitor. Pentru a păstra un preț mic la gaz am făcut două lucruri:

Începând de acum aproximativ o lună, ne-am asigurat, împreună cu cei de la Transgaz și cu toți operatorii, că avem depozitele asigurate pentru iarna anului 2025-2026, umplute la un preţ ieftin, acum, din vară. Ieri am primit ultimele informații: avem peste 80% din depozite – peste media Uniunii Europene.”