Bogdan Ivan: Nu vor fi creşteri ale facturii de gaz. Schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în trecut, vor fi păstrate

Bogdan Ivan a dat asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz / foto: Agerpres

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat, marți, că schemele iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru ajutorul de încălzire de lemne și gaz. El a dat asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul e plafonat până în 31 martie 2026.

„Schemele iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, nu se va schimba nimic la acest capitol, iar foarte important e, atât pentru acei oameni care beneficiază de aceste scheme, cât şi pentru toţi românii, nu vor fi creşteri ale facturii de gaz.

Preţul este plafonat până în 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că vom trece această iarnă fără un impact semnificativ asupra facturii, doar la gaze naturale”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

Bogdan Ivan a precizat că ministerul lucrează în așa fel încât prețul să nu crească mai mult de 120 de lei, cât este acum, după data de 31 martie, când va expira măsura.

El a subliniat impactul energiei electrice, unde schema a fost eliminată la 1 iulie 2025 şi care a cauzat pentru aproximativ 4 milioane de români dublarea facturii de la 70-80 de lei la 150-160.

„Suntem în situaţia în care deja avem patru furnizori care dau energie electrică sub 1,30 lei, care era preţul plafonat maxim pentru persoane fizice, consumatori casnici.

Iar ceea ce îi îndemn pe oameni e ca, până când vom scădea cu totul preţurile pe întreaga piaţă de la 1,55 lei, de exemplu, cât era imediat după liberalizare în prima săptămână de mandat pe care am avut-o la energie, să se uite exact pe comparatorul de preţuri pe site-ul ANRE, să vadă care sunt ofertele pe care le au în judeţul de care aparţin şi, în mod total gratuit, să se ducă la un alt operator de furnizare, care vine cu oferte la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,25 lei”, a mai declarat Ivan.