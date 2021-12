Doar 33,5 km noi de autostradă, în 2021. Reprezentant ministerul Transporturilor: "E ușor să promiți, mai greu e să vezi realitatea"

"Nu sunt multe. Sunt Sebeș-Turda, lotul doi, 24.2 km are lotul. Și mai avem 4,5 km de autostrada spre Târgu Mureș. Deci avem un total de 33,5 km. Astea sunt sectoarele de autostrăzi deschise anul acesta", a precizat Alin Șerbănescu, reprezentantul biroului de presă al ministerului Transporturilor.

"Sunt contractele care erau în derulare. Și aici este o problema pe care mulți miniștri au avut-o de-a lungul timpului. S-au grăbit să promită km de autostradă fără să țină cont de modul în care se derulează contractele. E ușor să promiți, mai greu e să vezi realitatea și să gestionezi proiectele.

Nu mai promitem km de autostradă. Ceea ce promitem este că vom urmări îndeaproape proiectele și vom face tot ce se poate ca aceste proiecte să nu sufere întârzieri.

Pentru 2022 avem Biharia-Borș, care are 22,55 km, care este în lucru. Avem tronsonul 1 Craiova-Pitești, 17,7 km, tronsonul 2 Craiova-Pitești care are 39,85 km, și la acestea se adaugă podul suspendat de la Brăila care are și drumuri de legătură. Astea sunt proiecte care anul viitor trebuie să se încheie, potrivit contractului.

Nu acceptăm întârzieri. Anul viitor vorbim de finalizarea a 86,5 km de drumuri de mare viteză, pentru că vorbim și de autostrăzi și de drumuri expres", a mai precizat reprezentantul ministerului.

